Slingshot Aerospace obtient 3 millions de dollars d’Air Force, des investisseurs privés pour la technologie d’analyse de données

Le prix de 1,5 million de dollars pour la recherche sur l’innovation dans les petites entreprises a été égalé à 1,5 million de dollars par ATX Venture Partners et le fonds de démarrage Rise of the Rest de Revolution.

WASHINGTON – Slingshot Aerospace a remporté un contrat de 1,5 million de dollars avec l’US Air Force, assorti de 1,5 million de dollars de fonds privés pour accélérer le déploiement de l’analyse des données basée sur l’intelligence artificielle au sein de l’Air Force Special Operations Command, a annoncé la société le 26 mars.

Slingshot Aerospace, basé à Austin, au Texas, et à El Segundo, en Californie, utilise des algorithmes d’IA pour analyser les données collectées par les satellites et les drones aériens pour la défense, la réponse aux catastrophes et les applications commerciales.

Le prix de 1,5 million de dollars pour la recherche en innovation dans les petites entreprises a été égalé à 1,5 million de dollars par ATX Venture Partners et Revolution’s Rise of the Rest Seed Fund, qui étaient tous deux déjà des investisseurs dans l’entreprise.

Le contrat consiste à développer et à déployer le logiciel Slingshot’s Edge avec les opérations spéciales de l’Air Force pour analyser en temps réel les images diffusées à partir de petits drones.

Dans le cadre d’un programme appelé Rapid Innovation Fund, le DoD attribue des contrats SBIR aux entreprises qui disposent de technologies pouvant être rapidement insérées dans des programmes d’acquisition pour répondre à des besoins de défense spécifiques. Une partie des critères de sélection pour les contrats SBIR de l’Air Force est de faire correspondre les investisseurs, ce qui indique la viabilité commerciale.

Chris Shonk, associé directeur chez ATX Venture Partners, a déclaré que ce programme est un «partenariat unique dans la communauté du capital-risque pour pouvoir s’associer avec le département américain de la Défense pour aider à mettre rapidement sur le marché une technologie critique comme Slingshot Edge».

Steve Case, partenaire fondateur du Revolution’s Rise of the Rest Seed Fund, a déclaré dans un communiqué que le fonds était “ravi de pouvoir aider à propulser Slingshot sur le marché tout en bénéficiant aux Forces d’opérations spéciales de l’Air Force.”