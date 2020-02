SMC veut prendre des “risques intelligents” avec des partenaires non traditionnels

MOUNTAIN VIEW, Californie – En 2020, l’Air Force Space and Missile Systems Center (SMC) étendra sa campagne pour s’appuyer sur l’innovation d’entreprises qui ne sont pas des entrepreneurs gouvernementaux traditionnels, a déclaré le lieutenant-général SMC, le lieutenant-général John Thompson, le 4 février. au SmallSat Symposium ici.

«L’entreprise spatiale du ministère de la Défense représente moins d’un cinquième des investissements spatiaux actuellement en cours dans ce pays», a déclaré Thompson. «Le reste, les 80% restants, provient d’investissements commerciaux. Nous devons avoir des structures, des processus et la capacité d’atteindre les personnes qui font les 80 autres innovations. »

SMC, une organisation qui compte environ 6 000 employés et un budget annuel de 7 milliards de dollars, a revu son approche de la production de systèmes d’armes. Grâce à l’initiative, appelée SMC 2.0, elle a travaillé «pour aplatir notre organisation, déléguer les responsabilités aux bons niveaux, étendre les partenariats avec l’industrie et ses alliés, se concentrer davantage sur l’intégration de l’innovation dans les systèmes spatiaux et changer notre culture pour devenir moins hostile aux risques, », A déclaré Thompson.

L’objectif primordial est d’aller plus vite et de prendre des «risques intelligents», ce qui signifie un risque dans les projets de démonstration, d’expérimentation et de prototypage, par opposition au risque avec les satellites de navigation et de synchronisation de précision GPS 3 ou les satellites d’alerte de missile du système infrarouge spatial, a déclaré Thompson.

“Avec des entrepreneurs de défense non traditionnels, des petites entreprises et des changeurs de jeu potentiels, nous pouvons nous permettre de prendre des risques”, a déclaré Thompson.

SMC prend des risques, par exemple, avec le financement de la recherche sur l’innovation dans les petites entreprises octroyé aux entreprises qui ont participé au Space Pitch Day à San Francisco en novembre et avec les projets du Space Enterprise Consortium (SpEC).

La SpEC a démarré en 2017 avec un budget de 100 millions de dollars et 50 membres. Il a grandi pour inclure 350 membres et 1,4 milliard de dollars de budget 2020. À ce jour, SpEC a dépensé 410 millions de dollars pour 59 projets. Soixante-dix-huit pour cent des membres de la SpEC sont des entrepreneurs non traditionnels ou des petites entreprises, a déclaré Thompson.

Plus tard cette année, SMC prévoit de publier une sollicitation pour un suivi de la SpEC.

«Nous envisageons un très grand plafond pour ce contrat et un véhicule de contrat pluriannuel afin que nous puissions atteindre les membres de ce consortium de manière compétitive pour les efforts d’innovation, d’expérimentation, de démonstration et de prototypage que nous apprécions tellement plus dans le ministère de la Défense d’aujourd’hui que nous dans le passé », a déclaré Thompson.

En 2020, l’Air Force prévoit des initiatives supplémentaires “pour nous assurer de ne rien laisser sur la table en matière d’innovation”, a-t-il déclaré.

Il y aura d’autres journées Space Pitch ainsi que des projets d’accélérateurs et un Hyperspace Challenge, un effort pour relier les startups technologiques aux innovateurs du gouvernement, a-t-il déclaré.