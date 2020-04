SoftBank est le fer de lance d’une offre de prêt OneWeb pour conclure la vente du spectre

WASHINGTON – OneWeb demande à un tribunal de faillite la permission d’emprunter entre 75 millions et 300 millions de dollars, la société affirme qu’elle doit rester à flot pendant qu’elle tente de vendre ses actifs de spectre.

Le plus grand créancier de OneWeb, SoftBank, a accepté de diriger le prêt, a indiqué OneWeb dans un dossier déposé le 10 avril devant le tribunal de faillite américain du district sud de New York. SoftBank a fourni 2 milliards de dollars des 3,4 milliards de dollars de capitaux propres et de dette que OneWeb a levés avant de déposer le bilan du chapitre 11 le mois dernier.

La décision de SoftBank de donner une injection de trésorerie à OneWeb intervient alors que le géant des télécommunications japonais prévoit 1,8 billion de yens (16,7 milliards de dollars) de pertes en 2019 pour son Fonds Vision. Le 13 avril, SoftBank a cité OneWeb comme l’un de ses investissements perdants les plus notables en dehors de ce fonds. OneWeb a lancé 74 d’une cible 648 petits satellites à large bande en orbite terrestre basse avant de déposer le bilan le 27 mars.

Les autres principaux créanciers de OneWeb – Banco Azteca, Airbus Group, Qualcomm Technologies, Institución de Banca Múltiple et le gouvernement de la République du Rwanda – peuvent également participer au prêt.

Le prêt initial, que le tribunal décidera le 24 avril, fournirait à OneWeb un montant immédiat de 10 millions de dollars. Les 65 millions de dollars restants dépendent des progrès de OneWeb dans la vente de son spectre.

SoftBank et d’autres prêteurs en possession ont accepté de prêter à OneWeb 15 millions de dollars supplémentaires si elle obtient au moins une lettre d’intention d’un acheteur de spectre – un objectif que OneWeb espère atteindre d’ici le 11 mai.

Une fois que OneWeb a obtenu un accord d’achat contraignant pour la plupart sinon la totalité de ses droits de spectre, SoftBank et d’autres prêteurs fourniraient une tranche de 25 millions de dollars. OneWeb prévoit de conclure un tel accord d’ici le 12 juin.

Si OneWeb conclut sa vente de spectre d’ici le 22 juin, les prêteurs ont accepté d’offrir une tranche de dernier tour pouvant atteindre 25 millions de dollars pour couvrir le coût des approbations réglementaires pour conclure la transaction.

OneWeb indique que le prêt serait financé jusqu’au 13 juillet. La société serait tenue, dans le cadre des conditions du prêt, de fournir des mises à jour hebdomadaires sur ses dépenses et les progrès vers une vente.

Le prêt dirigé par SoftBank comprend une option pouvant aller jusqu’à 225 millions de dollars d’emprunts supplémentaires pour «remplacer et échanger les obligations de prépaiement en cours».

Les principaux dépôts de spectre de OneWeb couvrent les fréquences en bande Ku pour les liaisons descendantes et la bande Ka pour les liaisons montantes pour une constellation de 720 satellites en orbite terrestre basse. La société a mis ce spectre en service auprès de l’Union internationale des télécommunications et a franchi le cap des 10% le mois dernier en lançant 34 satellites sur un Arianespace Soyuz quelques jours avant de déposer le bilan.

OneWeb propose également des dépôts de spectre pour d’autres architectures de constellation des bandes K et Ka, ainsi que des dépôts pour les constellations basées sur les bandes V et E largement inutilisées. Les dépôts de spectre pour lesquels OneWeb a déjà construit et lancé des satellites sont d’une plus grande valeur, garantissant ainsi leur statut prioritaire auprès de l’UIT contre les interférences de signaux provenant d’autres espoirs de constellation.