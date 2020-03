Sonos mettra fin au “ mode de recyclage ” du brick d’appareil

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Sonos s’est retrouvé confronté à une catastrophe de relations publiques le mois dernier lorsque des défenseurs du développement durable ont attiré l’attention sur le programme mal planifié «Trade Up» de l’entreprise. Afin d’obtenir des réductions sur les nouveaux équipements audio, Sonos avait forcé les clients à briquer leurs anciennes enceintes, ce qui est extrêmement inutile. Sonos s’est engagé à réévaluer la façon dont il promeut les mises à niveau et a annoncé qu’il ne supprimera plus l’ancien matériel.

La controverse a débuté en raison de l’utilisation par Sonos d’une fonctionnalité qu’elle appelait à tort «mode recyclage». Les clients qui souhaitaient utiliser le programme Trade Up devaient placer leur matériel vieillissant dans ce mode, ce qui a entraîné un compte à rebours de 21 jours. À la fin de cela, l’orateur

cesserait de fonctionner entièrement, et il n’y avait aucun moyen d’arrêter le compte à rebours une fois qu’il avait commencé. Vous n’avez pas changé d’avis et vous n’avez pas eu de chance si vous avez accidentellement activé le mode recyclage.

En plus d’être étrangement draconien, le mode de recyclage était un cauchemar pour la durabilité. La meilleure façon de recycler un ancien matériel est de le donner à quelqu’un qui continuera à l’utiliser. Vous pouvez également le rénover et le vendre pour éviter d’ajouter des déchets à une décharge. Ce n’est qu’après avoir épuisé ces options qu’un recycleur démontera un appareil et tentera de collecter les matériaux utiles, mais c’était la seule option avec les haut-parleurs en brique de Sonos.

Sonos dit qu’il met fin à l’exigence du mode de recyclage, mais il maintient le programme Trade Up en vie. Les clients peuvent toujours obtenir la remise de 30% sur le nouveau matériel en vérifiant qu’ils possèdent un haut-parleur plus ancien via le numéro de série. Après avoir obtenu le crédit pour ce haut-parleur, le propriétaire peut en faire ce qu’il veut; le vendre, le donner, le recycler ou l’envoyer à Sonos. Vous ne pourrez tout simplement pas obtenir une autre remise pour ce matériel. C’est une offre beaucoup plus généreuse dans l’ensemble, et cela ne signifie pas automatiquement plus de déchets dans les décharges.

Ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles, cependant. Sonos dit qu’il n’y a toujours aucun moyen d’arrêter le compte à rebours d’autodestruction si quelqu’un a déjà activé le mode de recyclage. Cependant, toute personne dans cette situation est priée de contacter la société. Sonos prévoit également de cesser de mettre à jour les anciens haut-parleurs hérités avec de nouvelles fonctionnalités en mai de cette année. Maintenant que vous n’avez plus besoin de les intégrer au programme Trade Up, davantage de passionnés de Sonos envisageront probablement de passer à des appareils plus récents avec le programme Trade Up.

