Sony annonce le 5G phare Xperia 1 II et milieu de gamme Xperia 10 II

Sony n’a jamais été un acteur majeur des smartphones, mais il gagne suffisamment d’argent avec d’autres entreprises pour y rester. En fait, il a l’habitude de publier plusieurs téléphones phares chaque année. Son dernier né est le Xperia 1 II, et il est accompagné d’un nouvel appareil de milieu de gamme appelé Xperia 10 II. Les noms sont terribles, mais vous pourriez probablement deviner que ce sont des versions mises à jour des téléphones lancés par Sony lors de son dernier cycle de mise à jour.

Le Xperia 1 II (lu comme «Xperia 1 mark 2») possède toutes les fonctionnalités phares du téléphone que vous attendez en 2020. Il existe une matrice à trois caméras avec des objectifs standard, ultra-larges et téléobjectifs (tous de 12 MP). Il y a aussi un Snapdragon 865 haut de gamme à l’intérieur avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Tous les téléphones basés sur 865 doivent inclure un modem 5G, ce qui en fait le premier téléphone 5G de Sony. Cependant, il n’a que des antennes pour les signaux inférieurs à 6. Cela est logique étant donné que les appareils Sony se vendent le mieux en dehors des États-Unis. La plupart des pays du monde dépendent de signaux 5G inférieurs à 6, qui ne sont pas aussi rapides que les ondes millimétriques mais peuvent couvrir plus de zone. Seuls les États-Unis se concentrent sur les déploiements 5G à ondes millimétriques.

Au lieu de choisir une encoche d’écran ou une perforation, Sony s’en tient au design classique de la lunette mince. Le Xperia 1 II respecte le rapport d’aspect 21: 9 inhabituel de la société, ce qui rend le téléphone extrêmement haut. Comme son prédécesseur, il dispose d’un écran OLED 4K et de puissants haut-parleurs frontaux. Entre 4K et le support 5G, la batterie de 4000 mAh pourrait être un peu taxée. Sony a cependant ajouté quelque chose que tout le monde peut apprécier. Ce téléphone ramène la prise casque.

La contrepartie de milieu de gamme du Xperia 1 a également subi une refonte. Le Xperia 10 II ressemble à une version réduite du Xperia 1 II. L’écran est centré au lieu d’être décalé vers le bas, ce qui était une bizarrerie bizarre du Xperia 10 de l’année dernière. L’OLED de 6 pouces ne fait que 1080p, mais il s’agit toujours du premier appareil OLED de milieu de gamme de Sony. Le Xperia 10 II a également acquis une résistance à l’eau.

Le Xperia 10 II n’est pas un téléphone 5G – il a un Snapdragon 665 capable mais pas trop impressionnant avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il a toujours une configuration de caméra triple comme le Xperia 1 II, mais la résolution de l’ultra-large et du téléobjectif n’est que de 8 MP.

Sony indique que les téléphones commenceront à être lancés sur certains marchés vers la fin du printemps. Cependant, nous ne savons pas où ni combien ils coûteront.

