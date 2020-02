Sony aurait du mal à réduire les coûts du matériel PS5

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Sony et Microsoft ont commencé à taquiner leurs versions de console de jeu 2020, mais il y a peu de détails confirmés. Un nouveau rapport affirme que les joueurs anxieux pourraient avoir un choc autocollant lorsqu’ils essaient de prendre une PlayStation 5 plus tard cette année. Le matériel plus puissant de la prochaine console de Sony pourrait coûter 470 $.

Sony a parlé en termes généraux du matériel qu’il envisage d’utiliser dans la PS5. L’appareil aura un nouveau processeur basé sur Ryzen, des charges de jeu presque instantanées, un décodage vidéo 8K et des graphiques de traçage de rayons. Sony a déclaré qu’il aurait à peu près autant de puissance brute qu’un PC de jeu bas de gamme. Les consoles de jeux sont souvent beaucoup moins puissantes que les PC contemporains, mais les développeurs peuvent tirer chaque once de performances d’une console. C’est pourquoi la PS4 et la Xbox One X peuvent être aussi belles que des PC plus puissants. Une console de jeu sur un pied d’égalité avec les PC pourrait faire des choses incroyables.

Le désir de Sony de repousser les limites avec la PS5 a entraîné des coûts de montgolfière, selon Bloomberg. Le coût de construction de chaque console oscillerait autour de 450 $, et Sony envisage la possibilité de facturer 470 $ au lancement de l’appareil. Les petits profits sur le matériel sont comparables à ceux des consoles – les jeux font beaucoup plus à long terme.

Sony se démènerait pour sécuriser la DRAM et la mémoire flash dans les quantités nécessaires pour produire en masse la PS5. Le matériel plus puissant nécessite également un système de refroidissement plus élaboré (et coûteux) que les anciennes consoles Sony. Le matériel de développement divulgué (ci-dessus) contient certainement beaucoup de grilles, mais le dispositif final ne ressemblera probablement pas exactement à ceci.

Il y a plus d’une décennie, Sony a sorti la PS3 avec un prix de départ de 499,99 $. La version avec plus de stockage (60 Go) a ajouté 100 $ à cela. Les premières ventes ont été lentes, ce qui a désavantagé Sony pour toute cette génération de consoles. Les gens sont-ils plus disposés à accepter une console de jeu de près de 500 $ maintenant? La Xbox One X a été lancée à 500 $ et Microsoft a exprimé sa confiance dans ses ventes. Cependant, vous pouvez jouer les mêmes titres sur les variantes Xbox One beaucoup moins chères. Il n’y aurait cependant pas de version moins chère de la console Sony. 500 $ aujourd’hui, c’est aussi moins d’argent qu’en 2006, en raison de l’inflation (une console de 500 $ en novembre 2006 coûterait 640 $ aujourd’hui, tandis que la version 600 $ coûterait 768 $).

L’expérience de Sony avec la PS3 pourrait même l’inciter à fixer le prix de la PS5 à un prix inférieur, juste pour qu’il puisse constituer une large base de joueurs et gagner plus sur les ventes de jeux et les abonnements comme PS Plus. Sony a dépassé Microsoft dans la génération de consoles actuelle, et il pourrait vouloir maintenir cet élan même si cela prend un petit coup au lancement.

Maintenant lis: