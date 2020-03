Sony pourrait sur-vendre les aspects des performances matérielles de la PS5

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Sony est dans une position délicate avec la PlayStation 5. Alors qu’il se dirige vers la prochaine génération de consoles en tant que vainqueur incontesté du cycle actuel, il semble que la PS5 soit nettement moins puissante que la Xbox Series X.

Lorsque Sony a dévoilé la PS5 la semaine dernière, Mark Cerny a déclaré aux téléspectateurs que la PS5 ne serait pas désavantagée par rapport au XSX, car un petit GPU cadencé plus haut, comme la PS5, pourrait encore surpasser le GPU plus large et plus lent de la Xbox Series X:

Le seul inconvénient est que la mémoire système est 33% plus éloignée en termes de cycles, mais le grand nombre d’avantages fait plus que contrebalancer cela. Comme le dit un de mes amis, une marée montante soulève tous les bateaux. En outre, il est plus facile d’utiliser pleinement 36 UC en parallèle que d’utiliser pleinement 48 UC – lorsque les triangles sont petits, il est beaucoup plus difficile de remplir toutes ces UC avec un travail utile.

Nous avons parlé à Dan Baker, architecte graphique d’Oxide Games, de la question de l’efficacité et de la question de savoir si les petits GPU seraient mieux adaptés aux charges de travail graphiques modernes que les plus grands.

“Les petits triangles sont en effet inefficaces”, a déclaré Baker, “Parce que vous devez partiellement ombrer les fragments qui sont finalement jetés. Cependant, cette inefficacité est en grande partie dans l’exécution des UC, car les UC sont invitées à calculer plus de travail, vous voudriez donc que plus d’UC compensent l’inefficacité.

«Cependant», a-t-il poursuivi, «ceci est spécifique au type de moteur de rendu. Dans les rendus différés, qui constituent la majeure partie du marché aujourd’hui, la plupart des calculs d’ombrage sont effectués dans l’espace d’écran, où le problème des petits triangles est minimisé. Seule la configuration matérielle paie vraiment le coût des petits triangles. Pour la technologie de rendu d’ombrage découplé d’Oxide, ni la configuration ni l’efficacité de l’ombrage ne sont affectées par la taille du triangle, nous sommes donc encore moins touchés. »

Selon Baker, l’augmentation de la latence de la mémoire mentionnée par Cerny est en effet un facteur négatif qui peut rendre les pièces plus petites et cadencées un peu moins efficaces que leurs frères plus larges et cadencés plus lentement.

Qu’en est-il des performances de stockage?

Sony et Microsoft offrent tous deux des performances de stockage spectaculaires dans leurs solutions de nouvelle génération, Sony revendiquant deux fois plus de performances que Microsoft en termes de bande passante de streaming soutenue. Sony a détaillé un certain nombre de changements apportés par ces améliorations, y compris des charges de données plus efficaces, car les objets n’ont pas besoin d’être dupliqués des dizaines ou des centaines de fois dans des fichiers tout au long de l’installation du jeu.

Il ne fait aucun doute que la mise à niveau des solutions de disque dur à l’intérieur de la Xbox One X / PS4 Pro vers des SSD basés sur PCIe sera une énorme amélioration pour les deux consoles. L’échange d’un disque dur contre un SSD est toujours l’un des meilleurs moyens de tous les temps d’améliorer les performances, même dans une ancienne plate-forme. Lorsque Sony parle d’une amélioration des performances de 100 fois par rapport à la PS4, cela est presque certainement vrai par rapport à la latence du disque dur, tandis que la bande passante de stockage s’est améliorée presque autant.

La question est, quel aspect du jeu ces performances supplémentaires vont-elles améliorer? Baker pense que le SSD haute vitesse sera utilisé comme un fichier de page géant. Les données de texture peuvent être diffusées de manière sélective dans et hors de la RAM du système pour éliminer des choses comme les temps de chargement et les pop-in de texture. Ce à quoi il ne servira probablement pas – pas en tant que tel – est simplement d’agrandir le monde du jeu.

Pour être clair, je ne dis pas que les cartes en jeu ouvert ne deviendront pas plus grandes de la prochaine génération, mais simplement que l’utilisation de SSD ultra-rapides ne sera probablement pas la raison pour laquelle elles le font. Aucun titre de monde ouvert ne charge le monde entier du jeu dans la RAM à la fois. Plutôt que d’essayer de mettre en cache un titre entier dans la RAM, un SSD PCIe sert de RAMDisk géant et texturé. Il existe de nombreuses améliorations que les développeurs peuvent apporter dans les coulisses pour améliorer les performances des actifs, mais elles sont également susceptibles d’être liées à de nouvelles méthodes complexes de gestion du stockage et des charges de données.

Dans une certaine mesure, c’est comparable au cours. À l’époque de la PS3, Sony a même déclaré que la PS3 était délibérément difficile à programmer car cela garantissait que les développeurs mettaient plus de temps à libérer tout le potentiel du système.

“Nous ne fournissons pas la console” facile à programmer pour “que (les développeurs) veulent, car” facile à programmer “signifie que n’importe qui pourra profiter à peu près de ce que le matériel peut faire, alors la question est , que faites-vous pour le reste des neuf ans et demi? ” a expliqué Kaz Hirai en 2009.

Mais ce type de pensée a été moins courant ces derniers temps et les fabricants de consoles fournissent désormais plus d’aide qu’autrefois. La Xbox Series X de Microsoft, par exemple, propose 8 threads à 3,8 GHz ou 16 threads à 3,6 GHz et le fabricant a prédit qu’au moins certains développeurs opteront pour des horloges plus élevées et des threads inférieurs en raison de la difficulté de paralléliser efficacement.

L’effet net de cela est qu’il n’est pas clair que la PS5 obtiendra un avantage différent de la Xbox Series X de son stockage plus rapide, tandis que le XSX est susceptible d’être plus rapide dans l’ensemble grâce à un GPU plus large. Les améliorations du stockage sur les deux plates-formes sont plus susceptibles d’améliorer les temps de chargement des données et des choses comme le chargement de la texture, plutôt que d’élargir les mondes du jeu en termes absolus. Nous ne savons cependant pas comment ces facteurs joueront sur les achats des clients, car nous ne connaissons pas le prix sur l’une ou l’autre des plates-formes ni comment l’impact de la pandémie mondiale affectera les calendriers de lancement. Dans l’ensemble, il semble que la PS5 soit un peu moins puissante – mais pas nécessairement moins populaire – que la Xbox Series X.

