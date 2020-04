Sony présente la manette DualSense PlayStation 5

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Sony a annoncé le nouveau contrôleur de la PlayStation 5, baptisé DualSense et a fait ses débuts avec un jeu de couleurs noir et blanc distinctif pour le produit, avec un écart de conception significatif par rapport à ce que Sony a présenté avec les dernières générations de PlayStation.

Le nouveau design est plus incurvé que les versions précédentes du contrôleur PlayStation 5, avec une palette de couleurs distinctement différente. Le bouton “Partager” a été supprimé – il est remplacé par un bouton “Créer”, mais il n’est pas encore tout à fait clair à quoi sert le bouton Créer. Les nouvelles consoles incluent à la fois un retour haptique et des déclencheurs adaptatifs dans L2 et R2, “afin que vous puissiez vraiment ressentir la tension de vos actions, comme lorsque vous dessinez un arc pour tirer une flèche”, a déclaré la société. Il y a aussi un réseau de microphones intégré, la différence évidente de jeu de couleurs à deux tons, et la barre lumineuse se trouve maintenant sur le côté du pavé tactile plutôt que directement sur le dessus de la console.

J’ai toujours eu l’impression que les manettes PlayStation étaient conçues pour quelqu’un avec des mains plus petites que moi. Ce n’est pas rare – j’ai souvent l’impression que les manettes sont plus petites que je ne le voudrais, je semble être l’une des rares bizarreries qui ont aimé la manette Xbox d’origine de Microsoft (même si je n’ai certes jamais eu à jouer à des jeux avec). Ce contrôleur semble pouvoir tenir dans la main plus confortablement que les interactions actuelles. Wags a déjà souligné que Sony semble avoir ajouté un bouton «Honk» dédié pour prendre en charge Untitled Goose Game.

Le DualSense se charge via USB-C avec le port sur le dessus du contrôleur, comme illustré ci-dessous. Il semble également y avoir un bouton de coupure du microphone à l’avant du contrôleur sous le logo. Les documents de brevet qui ont fui en novembre semblent décrire avec précision l’appareil.

Le président-directeur général de SIE, Jim Ryan, a déclaré que la société partagerait plus de détails sur le contrôleur et le système avant le lancement prévu de «Holiday 2020». Il est assez rare de nos jours que Sony ou Microsoft utilisent un mauvais contrôleur, donc l’expérience des deux sociétés devrait être solide. Mais nous devrons attendre le matériel pour voir comment il se compare dans un test en tête-à-tête. Polygon a rassemblé une compilation des blagues et des rendus stupides que les gens en font, si vous cherchez plus de rires sur certains aspects de la conception – mais le plaisir semble être plus bon enfant qu’autre chose.

