Sony PS5 Specs Revealed: méthodes inhabituelles de boost, stockage PCIe 4.0

Au cours des derniers mois, Microsoft a eu à lui seul l’espace RP de console de nouvelle génération. Nintendo n’avait rien dans la pipe et Sony restait silencieux sur la PlayStation 5, ce qui a donné à Microsoft beaucoup de place pour parler des capacités de sa Xbox Series X. Sony ouvre enfin les capacités de sa console et comment certaines fonctionnalités marchera.

La PlayStation 5 comportera un processeur à huit cœurs et 16 threads basé sur l’architecture du processeur Zen 2 d’AMD. Il existe 36 unités de calcul GPU fonctionnant jusqu’à 2,23 GHz. C’est assez élevé pour le GPU AMD et pourrait indiquer une ingénierie personnalisée pour Sony. La mémoire intégrée est de 16 Go de GDDR6 avec une interface de mémoire de 256 bits et 448 Go / s de bande passante de mémoire personnalisée. Le stockage interne se fait via un SSD personnalisé de 825 Go, avec un emplacement de stockage extensible fourni via NVMe. Il y aura un support intégré pour les disques durs externes USB et le système sera livré avec un lecteur Blu-ray UHD.

Des horloges boost et des GPU agiles

Il y a deux facettes particulièrement intéressantes de ce que Sony a dévoilé aujourd’hui. La première est la façon dont Sony utilise le boost. Lorsque Microsoft a annoncé les spécifications de la Xbox Series X, il a été très clair que le CPU et le GPU étaient verrouillés à 3,6 GHz avec SMT activé et à 1,825 GHz, respectivement. Sony, en revanche, met l’accent sur la façon dont la PS5 augmentera – et cela ne fonctionne pas de la même manière qu’un processeur PC. Les horloges turbo PC sont uniques à la configuration d’un système donné et peuvent varier en fonction de la qualité de la puce et du refroidissement du système. Sony attend toujours de la PlayStation 5 qu’elle joue à des jeux identiques sur toutes les consoles. Eurogamer déclare: “Selon Sony, toutes les consoles PS5 traitent les mêmes charges de travail avec le même niveau de performance dans n’importe quel environnement, quelle que soit la température ambiante.” (Souligné l’original).

“Plutôt que de regarder la température réelle de la puce de silicium, nous examinons les activités que le GPU et le CPU effectuent et définissons les fréquences sur cette base – ce qui rend tout déterministe et répétable”, a expliqué Cerny dans sa présentation. “Pendant que nous y sommes, nous utilisons également la technologie SmartShift d’AMD et envoyons toute puissance inutilisée du CPU au GPU afin qu’il puisse extraire quelques pixels de plus.”

Cerny fait valoir qu’avoir un GPU plus petit à une horloge élevée peut être plus efficace qu’un grand GPU à une horloge inférieure et a fait valoir lors de la présentation de Sony qu’un hypothétique GPU de 36 CU à 1 GHz surpasserait une pièce de 48 CU à 750 MHz, même si les deux solutions offrent la même 4.6TFLOPS de performance.

Les performances sont sensiblement différentes, car les «téraflops» sont définis comme la capacité de calcul du vecteur ALU. Ce n’est qu’une partie du GPU, il y a beaucoup d’autres unités – et ces autres unités fonctionnent toutes plus rapidement lorsque la fréquence du GPU est plus élevée. À une fréquence 33% plus élevée, la rastérisation va 33% plus vite, le traitement du tampon de commande va beaucoup plus vite, les caches L1 et L2 ont une bande passante beaucoup plus élevée, etc. », a déclaré Cerny.

La première partie de cela est absolument vraie. Teraflops est un moyen absolument terrible de comparer les performances du GPU. La deuxième partie est un peu plus compliquée. Clockspeed est notre principal moyen d’améliorer les performances du processeur et du GPU depuis leur invention, mais les GPU fonctionnent sur ce que l’on appelle parfois des charges de travail «embarrassamment parallèles» qui répondent bien à une largeur de GPU supplémentaire.

Selon Cerny, les avantages d’une vitesse d’horloge plus élevée l’emportent sur ces facteurs.

«Le seul inconvénient est que la mémoire système est 33% plus éloignée en termes de cycles, mais le grand nombre d’avantages fait plus que contrebalancer cela. Comme le dit un de mes amis, une marée montante soulève tous les bateaux. De plus, il est plus facile d’utiliser pleinement 36 UC en parallèle que d’utiliser pleinement 48 UC – lorsque les triangles sont petits, il est beaucoup plus difficile de remplir toutes ces UC avec un travail utile. “

Je suis très curieux de voir si cela se vérifie, car cela réduit la façon dont les performances du GPU évoluent généralement avec la consommation d’énergie. La consommation d’énergie d’un GPU commence à augmenter fortement à l’approche de l’horloge de conception maximale. Plus vous voulez courir vite, plus vous avez besoin de tension. Plus vous aurez besoin de tension, plus votre puce sera chaude et plus elle consommera d’énergie. Finalement, ceux-ci deviennent des facteurs limitatifs majeurs. Pendant des années, AMD et Nvidia ont construit des GPU plus rapides en augmentant le nombre de cœurs de GPU, même lorsqu’ils ont dû couper l’horloge du cœur pour apporter une carte à un TDP donné.

Stockage flexible et super rapide

La PlayStation 5 offrira jusqu’à 5,5 Go / s de bande passante de stockage brute ou 8 à 9 Go / s de bande passante de stockage compressée. Sony parle beaucoup de cette capacité, mettant l’accent sur l’idée de temps de chargement instantanés et d’un gameplay auparavant impossible, mais nous n’avons pas encore vu beaucoup de démos sur le fonctionnement de cette technologie dans la pratique.

Ne vous méprenez pas. Les performances de stockage soutenues de la PlayStation 5 ne sont que d’environ 1 Go / s inférieures à la bande passante mémoire double canal de l’Athlon 64 lorsqu’elle est associée au DDR-400, vers 2004-2005. Évidemment, les latences d’accès PCIe 4.0 vont être supérieures à la latence DRAM, mais c’est quand même une réalisation remarquable et je ne doute pas que l’entreprise puisse en faire de grandes choses. Les versions remaniées d’anciens jeux avec de longues transitions et des temps de chargement supprimés pourraient être très populaires de la prochaine génération. La capacité de stockage impaire (825 Go) est due à la décision de Sony d’utiliser une interface à 12 canaux. Les jeux ont désormais la possibilité de signaler certains blocs de données avec jusqu’à six niveaux de priorité, ce qui signifie que les développeurs ont un contrôle précis sur les données qui sont chargées. L’ensemble du pool de stockage est connecté par une interface x4 PCIe 4.0, c’est pourquoi la bande passante soutenue est si élevée.

Dans l’ensemble, la PS5 ressemble à un système intéressant, même si elle n’a pas autant de puissance de feu que la Xbox Series X. Avoir la console la plus puissante n’est pas toujours une garantie de succès, et Sony entre dans cette génération avec une énorme installer l’avantage.

