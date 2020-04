Sony redimensionne la production de la PlayStation 5 par rapport au prix, pas au coronavirus

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Sony pourrait réduire le nombre de PlayStation 5 qu’elle a l’intention de vendre cette année, grâce à un mélange de problèmes de prix et de COVID-19. La PlayStation 5 devrait largement coûter plus cher que son prédécesseur, les estimations de 499 $ à 549 $ n’étant pas rares. Il convient de noter que le prix de lancement de la PlayStation 4 de 400 $ en 2013 est d’environ 442 $ en 2020, compte tenu de l’inflation. Une PS5 à 500 $ ne serait en fait pas beaucoup plus chère que le prix de lancement de la PS4. À titre de comparaison, la PlayStation 3 a été lancée à 640 $ et 767 $ en dollars de 2020 (499 $ et 599 $ en dollars de 2006). Sony s’attend à ce que le prix de la PS5 soit plus élevé au lancement grâce à des composants internes coûteux, rapporte Bloomberg, et en conséquence, la société produira «beaucoup moins» d’unités qu’avec la PS4.

Quant à COVID-19, la pandémie en cours aurait modifié les plans marketing de Sony pour la nouvelle console, mais pas ses chiffres de production.

Pourquoi les fabricants reculent-ils vers un matériel plus cher?

L’une des grandes différences entre cette génération et la dernière est la façon dont Sony et Microsoft abordent leurs chargements matériels. Bien que nous ne sachions pas combien coûtera l’une ou l’autre des consoles, les deux sociétés ont agressivement repoussé les limites en termes de performances CPU et GPU.

La PS4 et la Xbox One ont utilisé un cœur de processeur capable mais finalement bas de gamme destiné aux ordinateurs portables modestes et l’ont associé à un cœur de GPU déjà sur le marché dans ce qui était, tout au plus, une configuration de GPU PC de milieu de gamme. Cependant, l’une des plaintes les plus courantes concernant les deux systèmes était qu’ils n’offraient pas autant d’amélioration que les consoles précédentes comme prévu. La Xbox One X et la PS4 Pro étaient des rafraîchissements de milieu de cycle destinés à résoudre ce problème. Mais, après les avoir introduites, les deux sociétés devront démontrer une amélioration des performances suffisamment importante avec la PS5 et la XSX pour en faire des mises à niveau intéressantes.

Tout dépendra de la volonté de Sony et de Microsoft de recommencer à expédier du matériel de console à perte, mais je soupçonne qu’une partie de l’argument en faveur de la vente de matériel plus cher cette génération est que le matériel lui-même est beaucoup plus performant. La compatibilité descendante du premier jour est une caractéristique assez rare. Sony l’a proposé avec la PS2 et la version initiale des systèmes PS3, mais ni la Xbox One ni la PS4 n’étaient immédiatement compatibles avec leurs prédécesseurs. Cette fois, ça va être différent. La Xbox One et la PlayStation 5 joueront toutes deux aux jeux de leurs prédécesseurs, ce qui signifie que les deux sociétés peuvent se sentir plus à l’aise de demander aux joueurs de se procurer du nouveau matériel.

C’est un point subtil, mais important. Si je construisais un nouveau PC de jeu demain, il exécuterait toujours tous les jeux que je possède déjà, probablement à de meilleurs niveaux de détail et résolutions que je ne pouvais atteindre auparavant. Les lancements de consoles précédents n’ont pas offert ce type de compatibilité assez régulièrement pour que les joueurs s’y attendent comme une fonctionnalité intégrée, mais les joueurs de consoles peuvent se sentir plus à l’aise de proposer des prix plus élevés pour le matériel s’ils savent qu’il est compatible avec la bibliothèque de logiciels qu’ils possèdent déjà. .

Je n’envie pas Sony ou Microsoft la difficulté de planifier un lancement de console cette année. S’il est vrai que le jeu est l’un des seuls marchés à voir un engagement solide en ce moment, il n’est pas du tout clair de ce que l’économie mondiale fera dans la dernière moitié de l’année. Mais repousser les lancements est également lourd de dangers, car les développeurs de logiciels qui créent des titres de lancement pour la PS5 et la Xbox Series X doivent récupérer ces investissements afin de rester en affaires. Repousser les lancements de 6 à 12 mois pourrait être bien du point de vue de Sony et de Microsoft, mais leurs différents partenaires de studio pourraient ne pas être en mesure d’absorber le coup financier. De nombreux studios de jeux ont fermé leurs portes lorsqu’ils ne pouvaient pas expédier un jeu à temps pour des raisons qui n’avaient rien à voir avec une pandémie mondiale.

Nous ne savons pas quelle serait l’ampleur de ces réductions de production, mais la PS4 a vendu 4,2 millions d’unités à la fin de 2013 et 5,3 millions au 8 février 2014.

Image du haut: rendu PS5 par LetsGoDigital

Maintenant lis: