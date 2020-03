Soumission pour un contrat de 12 milliards de dollars avec le Space Enterprise Consortium

Le gestionnaire du consortium supervisera jusqu’à 12 milliards de dollars de projets au cours de la prochaine décennie.

WASHINGTON – Le 18 mars, l’US Space Force Space and Missile Systems Center a publié un appel d’offres pour un contrat de 10 ans pour la gestion du Space Enterprise Consortium. Les propositions doivent être soumises le 20 avril.

Le gestionnaire du consortium supervisera jusqu’à 12 milliards de dollars de projets au cours de la prochaine décennie.

Le Space Enterprise Consortium, connu sous le nom de SpEC, a été créé en 2017 et est depuis devenu un acteur central dans les efforts de SMC pour combler le fossé culturel entre les acheteurs militaires et les startups spatiales commerciales et les petites entreprises.

En utilisant un processus de passation de marchés non traditionnel connu sous le nom d’autres autorités de transaction, ou OTA, la SpEC sollicite des offres auprès des entreprises membres qui incluent un mélange d’entrepreneurs militaires titulaires et de nouveaux entrants du secteur commercial. Le consortium s’est développé rapidement à environ 350 membres.

«Cette nouvelle OTA de 12 milliards de dollars sur 10 ans démontre l’engagement à long terme de SMC ainsi que leurs attentes concernant l’ampleur des efforts de SpEC à l’avenir», a écrit le directeur exécutif du consortium, Brian Delamater, dans un courriel du 19 mars adressé aux membres de la SpEC.

Le consortium gère le développement de prototypes de pré-production de systèmes spatiaux, notamment des satellites, des charges utiles et des systèmes au sol. À ce jour, plus de 50 projets prototypes ont été attribués par la SpEC.

En novembre 2017, l’US Air Force a choisi Advanced Technology International, basée à Charleston, en Caroline du Sud, pour gérer le consortium. L’entreprise a obtenu un accord de cinq ans pour superviser jusqu’à 100 millions de dollars de projets. En raison de la croissance de la demande de prototypage de technologies spatiales, SMC a décidé de remettre en concurrence le contrat et d’élargir sa taille et sa portée.

La sollicitation du 18 mars indique que le gestionnaire du consortium sera sélectionné en août 2020, le premier prototype de sollicitation sera publié en septembre 2020 et le premier contrat de prototype sera attribué en novembre 2020.

Selon la demande de soumissions, les objectifs de SpEC OTA sont les suivants:

Minimisez les obstacles à l’entrée pour les petites entreprises et les fournisseurs non traditionnels de travailler avec le gouvernement américain.

Identifier et réaliser des opportunités de collaboration pour promouvoir l’efficacité de la recherche intégrée et du prototypage.

Améliorez le calendrier de la sollicitation à l’attribution des prototypes DoD.

Réduisez les coûts et améliorez la capacité des prototypes liés à l’espace.

Améliorer la posture de risque de cybersécurité des membres du consortium.