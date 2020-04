Soyez averti avec les meilleurs logiciels de production musicale comme Ableton et Logic Pro pour moins de 60 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Avec le cinéma, la télévision et d’autres industries des médias de masse fermant leurs productions et s’assombrissant pendant le verrouillage de COVID-19, de nombreux artistes de la musique avancent sans se laisser décourager.

Le mois dernier, Nine Inch Nails a offert l’équivalent de deux albums de nouvelles musiques, créées par le cerveau Trent Reznor, un grand partisan des stations de travail audio numériques (DAW), qui peuvent réaliser un enregistrement de qualité studio dans pratiquement n’importe quel endroit.

Pendant que vous vous accrochez à l’intérieur, vous pouvez vous lancer dès maintenant et apprendre exactement comment des artistes comme Reznor produisent de la musique avec la formation sur The Premium DJing and Music Production Bootcamp ft.Ableton et Logic Pro X.Il est en vente maintenant pour seulement 49,99 $.

Cette collection comprend neuf cours couvrant près de 56 heures décomposant trois des packages DAW les plus populaires, y compris le puissant Pro Logic X basé sur Mac et le concurrent tout aussi vénéré Ableton Live 10.

Avec cette formation, vous comprendrez comment chacun de ces environnements fonctionne pour enregistrer, éditer et finalement produire de la musique de niveau professionnel.

Pendant ce temps, vous obtenez également des conseils détaillés sur l’utilisation d’une troisième application majeure, Studio One 4; ainsi que toute la polyvalence de Massive X, une configuration de synthétiseur virtuel qui peut faire sonner comme presque n’importe quel instrument que vous vouliez était là pendant la session d’enregistrement. Il existe également une paire de cours sur les mécanismes réels de l’écriture de chansons, de sorte que vous aurez en fait quelque chose à enregistrer en premier lieu.

Alors que la musique est ce qui attire l’attention de tout le monde, il est tout aussi essentiel de comprendre également l’aspect commercial de l’industrie musicale. Ainsi, en plus de toute la théorie musicale et de la formation technique, la collection vous guide également dans la navigation dans l’industrie, y compris le fonctionnement des droits d’auteur et des redevances. Vous bénéficierez également d’un cours intensif sur l’utilisation de services tels que Spotify et Apple Music pour vous assurer que votre musique parvient aux oreilles de vos fans potentiels.

Au total, ce forfait coûte près de 1800 $, mais vous pouvez l’obtenir aujourd’hui pour seulement 49,99 $, soit plus de 90% du prix habituel.

