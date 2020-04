Soyouz lance un nouvel équipage à la Station spatiale internationale

WASHINGTON – Une fusée Soyouz a lancé avec succès un nouvel équipage vers la Station spatiale internationale le 9 avril pour une mission qui a surmonté les complications d’une pandémie mondiale et d’un changement de membres d’équipage.

Une fusée Soyouz-2.1a a décollé du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan à 4 h 05, heure de l’Est, et a placé l’engin spatial Soyouz MS-16 en orbite neuf minutes plus tard. L’engin spatial, qui effectue une approche à quatre orbites de l’ISS, doit s’arrimer à l’ISS vers 10 h 15, heure de l’Est.

À bord du vaisseau spatial Soyouz se trouvent les cosmonautes russes Anatoly Ivanishin et Ivan Vagner et l’astronaute américain Chris Cassidy. Ils resteront sur la station pendant six mois en tant qu’équipage de l’expédition 63.

Cette mission Soyouz a été confrontée à des défis inhabituels. En février, Roscosmos a annoncé qu’il remplaçait les deux cosmonautes russes qui avaient été affectés à la mission, Nikolai Tikhonov et Andrei Babkin, par leurs renforts, Ivanishin et Vagner. Les responsables russes et américains diraient seulement qu’un problème médical a conduit à leur remplacement, bien que les médias russes aient rapporté que Tikhonov avait subi une blessure à l’entraînement.

La NASA et Roscosmos ont minimisé l’effet de l’échange d’équipage sur la mission. Dans une interview au début du mois de mars, Kirk Shireman, responsable du programme ISS à la NASA, a déclaré que Cassidy s’était entraîné avec Ivanishin et Vagner pendant un certain temps avant l’échange d’équipe, et que les cosmonautes russes avaient une formation en robotique et en sortie dans l’espace si une sortie dans l’espace était nécessaire pendant la mission.

“Bien sûr, ce fut une surprise”, a déclaré Ivanishin, s’exprimant par le biais d’un interprète, dans une interview préalable au lancement diffusée sur NASA TV. Mais, a-t-il ajouté, “toute équipe de secours est prête à devenir la meilleure”.

Un deuxième problème est la pandémie de coronavirus en cours qui a entraîné des restrictions de voyage et des commandes de séjour à domicile dans les pays du monde entier. Bien que les équipages de Soyouz soient normalement mis en quarantaine quelques semaines avant le lancement, il y avait des restrictions supplémentaires avant ce lancement, notamment une réduction du personnel sur le site de lancement et une interdiction aux invités.

“Je savais que j’allais être en quarantaine ces deux semaines, mais ce qui est vraiment différent, c’est que tout le monde autour de nous est également en quarantaine”, a déclaré Cassidy lors d’une interview préalable à la télévision de la NASA. “Ce sera une équipe vraiment, vraiment squelettique au Cosmodrome de Baïkonour, qui sera très différente.”

“Aucun virus n’est plus fort que le désir humain d’explorer”, a tweeté l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, après que l’engin spatial Soyouz ait atteint l’orbite. “Je suis reconnaissant à l’ensemble des équipes de la NASA et de Roscosmos pour leur dévouement à faire de ce lancement un succès.”

Cassidy, Ivanishin et Vagner rejoindront l’équipage actuel de l’ISS des astronautes de la NASA Jessica Meir et Andrew Morgan et du cosmonaute Roscosmos Oleg Skripochka. Ces trois-là reviendront sur Terre à bord du vaisseau spatial Soyouz MS-15 le 17 avril.

Deux astronautes de la NASA devraient se rendre à la station plus tard ce printemps lors du vol d’essai SpaceX Crew Dragon Demo-2. Bob Behnken et Doug Hurley pourraient rester sur la station jusqu’en août afin de fournir du temps supplémentaire à l’équipe pour les travaux de maintenance et les travaux scientifiques.

Cassidy est, pour l’instant, le dernier astronaute de la NASA prévu de voler sur un vaisseau spatial Soyouz. Les responsables de la NASA ont déjà discuté de l’achat d’un ou de plusieurs sièges Soyouz supplémentaires comme couverture contre de nouveaux retards d’équipage commercial, mais n’ont pas encore annoncé d’accord.

La NASA a également proposé d’échanger gratuitement des sièges entre Soyouz et des véhicules d’équipage commerciaux, les cosmonautes russes volant sur Crew Dragon et le CST-100 Starliner de Boeing en échange d’astronautes volant sur des missions Soyouz. De telles missions d ‘«équipage mixte» garantiraient qu’il y aurait au moins un membre d’équipage américain et un membre d’équipage russe sur la station même si les véhicules Soyouz ou commerciaux n’étaient pas disponibles.

Les responsables de Roscosmos, cependant, ont déclaré à leurs homologues de la NASA lors d’une réunion conjointe en décembre qu’ils n’assigneraient pas de cosmonautes aux missions d’équipage commercial tant que ces véhicules n’auraient pas fait leurs preuves en vol. L’équipage de quatre personnes pour la première mission opérationnelle Crew Dragon, annoncée par la NASA le 31 mars, comprend trois astronautes de la NASA et un de l’agence spatiale japonaise JAXA.