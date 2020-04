Space Micro remporte 3 millions de dollars pour un terminal de communication laser

SAN FRANCISCO – Le Space and Missile Systems Center de l’US Space Force a attribué au fournisseur de composants satellites Space Micro un contrat de 3 millions de dollars pour un terminal de communication laser conçu pour transmettre des données à un débit de 100 gigabits par seconde.

Le prix découle de la présentation de Space Micro lors de la Journée du pitch de l’Air Force en novembre. Au cours de l’événement, l’Air Force a attribué 750 000 $ en contrats de recherche sur l’innovation dans les petites entreprises et a invité des entreprises à proposer des travaux supplémentaires. Space Micro, basé à San Diego, et le Space and Missile Systems Center, qui fait désormais partie de l’US Space Force, ont achevé en mars des discussions qui ont porté la valeur de la récompense de la société de San Diego à 3 millions de dollars.

Space Micro a terminé la qualification de son terminal de communication laser µLCT 100 mais n’a pas piloté l’appareil. Il devrait être lancé sur un satellite plus tard cette année. Space Micro ne peut pas nommer le client, a déclaré David Strobel, PDG de Space Micro.

La demande de terminaux de communication laser est forte chez les clients commerciaux désireux de transmettre rapidement des images ou d’acheminer les communications vers d’autres satellites ou le sol. Les clients militaires sont également enthousiastes à propos de la technologie car les communications laser sont plus difficiles à brouiller ou à intercepter que les communications par radiofréquence, a déclaré Strobel.

Les missions de la NASA ont démontré des communications laser, mais les terminaux étaient chers. Space Micro a réduit le coût des terminaux en s’appuyant sur des pièces, des composants et des modules fabriqués pour les équipements de communications optiques terrestres, a déclaré Strobel.

Dans le cadre du contrat Space Force de 3 millions de dollars, Space Micro livrera fin 2021 un modèle d’ingénierie d’un terminal de communication laser développé pour les satellites géostationnaires commerciaux.

Le terminal de Space Micro est unique en raison de son débit de données élevé, a déclaré Strobel. “Le débit de données est au moins un ordre de grandeur plus élevé que ce que promettent les concurrents des terminaux”, a-t-il ajouté.