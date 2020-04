Space Pioneer lève 14 millions de dollars pour développer des moteurs-fusées à liquide vert

HELSINKI – La start-up chinoise de propulsion spatiale Space Pioneer a levé 14 millions de dollars en financement pour l’achèvement d’une série de moteurs liquides de nouvelle génération.

L’investissement conjoint dans l’innovation ZJU, lié à l’Université du Zhejiang, a dirigé la ronde pré-série A. Innoangel Fund et Eagles Fund, tous deux basés à Pékin, ont rejoint le tour annoncé lundi.

Space Pioneer, nom complet Beijing Tianbing Technology Co., Ltd., a obtenu deux tours de financement précédents en 2019, dont l’un comprenait également ZJU Joint Innovation Investment.

L’entreprise, créée en 2015, utilisera les fonds pour développer un moteur liquide HCP de 30 tonnes-poussée nommé Tianhuo-3. Il vise à développer pleinement le moteur et à le porter sur le banc d’essai cette année. Des tests d’allumage à chaud ont été effectués à la fin de l’année dernière.

Les moteurs de la série Tianhuo utilisent un propulseur vert à température ambiante de «nouvelle génération». Un essai à chaud du moteur Tianhuo-2 a été effectué au début de cette année. Un communiqué de presse de la société indique son objectif de développer des lanceurs et des systèmes de propulsion spatiale.

Progrès de l’espace commercial chinois

Le secteur chinois de l’espace commercial progresse tranquillement malgré les retards dus à l’épidémie de COVID-19.

Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd., également connu sous le nom d’iSpace, prépare un suivi de son premier lancement Hyperbola-1. La première mission en juillet dernier a fait de la firme la première entité privée chinoise à envoyer une charge utile en orbite.

La fusée Hyperbola-1 (Y2) a passé des tests électriques en avril (chinois) après des tests antérieurs de systèmes de contrôle d’attitude. Des tests de séparation de carénage ont été effectués le 13 avril. Aucune date de lancement provisoire n’a été fournie.

Test de séparation de carénage pour la deuxième fusée Hyperbola-1. Crédit: iSpace

En mars, Landspace Technology Corporation a réussi un essai de 1 500 secondes de ses moteurs Tianque-11 de 10 tonnes. Landspace affirme que les tests à chaud du système complet de 10 secondes, 100 secondes, 750 secondes et 1500 secondes ont tous été complètement réussis.

Les moteurs TQ-11 sont conçus pour être utilisés dans une gamme de lanceurs à oxygène méthane-liquide liquide Zhuque-2. Les moteurs seront principalement utilisés pour le deuxième étage du lanceur Zhuque-2 de 48,8 mètres de haut et 3,35 mètres de diamètre. Un vol d’essai est prévu pour 2021. Zhuque-2 sera capable de fournir une capacité de charge utile de 4 000 kilogrammes sur une orbite terrestre basse de 200 kilomètres et de 2 000 kilogrammes sur une orbite synchrone solaire de 500 kilomètres.

Beijing Aerospace Propulsion Technology Co. Ltd., un fabricant de moteurs-fusées fondé en 2018, entre dans la phase de test de son moteur Canglong-1 methalox. Les moteurs Canglong-1 peuvent être utilisés seuls ou en parallèle avec deux, quatre et cinq moteurs pour fournir une poussée au décollage de 60 tonnes, 120 tonnes, 240 tonnes et 300 tonnes.

Le fournisseur de services de lancement chinois Expace lancera les satellites Xingyun-2 (01, 02) sur une fusée solide Kuaizhou-1A en provenance de Jiuquan avant la fin du mois.

Xingyun est une constellation IoT à bande étroite LEO prévue par le propriétaire d’Expace CASIC. La nouvelle paire de satellites testera les liaisons laser intersatellites et les communications numériques multifaisceaux embarquées.

Test des moteurs méthalox TQ-11 en mars 2020. Crédit: Landspace