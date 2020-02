Spaceflight Industries affirme que la vente d’une entreprise de covoiturage est un «gagnant-gagnant» pour toutes les parties

WASHINGTON – La décision de Spaceflight Industries de vendre sa société de services de lancement de covoiturage, Spaceflight, à deux sociétés japonaises bénéficiera à la fois à Spaceflight et à sa société mère, selon les dirigeants des deux sociétés.

Spaceflight Industries a annoncé le 11 février qu’elle avait un accord pour vendre Spaceflight aux sociétés japonaises Mitsui & Co., Ltd. et Yamasa Co., Ltd., qui en seront propriétaires dans une coentreprise 50/50. Spaceflight continuera à fonctionner en tant que société basée aux États-Unis, tandis que Spaceflight Industries concentrera son attention sur BlackSky, son activité de renseignement géospatial.

Les sociétés n’ont pas divulgué la valeur de l’accord, et Brian O’Toole, président de Spaceflight Industries et directeur général de BlackSky, a refusé de discuter des conditions de la vente dans une interview le 14 février. Cependant, il a déclaré que le produit de l’accord servira à accélérer le déploiement de la constellation de satellites du BlackSky.

“Cela va nous donner l’opportunité de mettre ces satellites en orbite plus rapidement et d’accélérer une grande partie de nos investissements dans la plate-forme”, a-t-il déclaré. “Nous constatons actuellement une forte demande et nos clients souhaitent que nous allions plus vite.”

BlackSky a maintenant quatre satellites en orbite et prévoit d’en lancer huit autres plus tard cette année. Ceux-ci font partie d’un groupe de 20 satellites en production à LeoStella, la joint-venture de Spaceflight Industries avec Thales Alenia Space pour fabriquer des petits satellites. O’Toole a déclaré que le reste de cet ensemble de 20 satellites devrait être en orbite au début de 2021.

Les images de ces satellites, ainsi que d’autres sources de données, alimentent une plate-forme qui utilise l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour fournir des informations spécifiques aux gouvernements et aux clients commerciaux. “Il s’agit vraiment de s’éloigner de la simple livraison de pixels pour fournir des informations”, a-t-il déclaré. «Ce capital nous permettra d’accélérer cela pour nos clients.»

Une des raisons pour lesquelles Spaceflight Industries a décidé de vendre Spaceflight, a-t-il dit, est que la société a déjà travaillé avec Mitsui, qui a investi dans Spaceflight Industries. “Mitsui est un partenaire pour nous depuis un certain temps et ils avaient un intérêt à long terme à pénétrer davantage dans l’espace”, a-t-il déclaré. “Nous voyons des opportunités de marché assez importantes pour les deux entreprises et je dois obtenir que chaque entreprise dispose de ressources et se concentre sur ses opportunités.”

Spaceflight Industries a décidé de vendre Spaceflight plutôt que de lever plus de capitaux et de garder l’entreprise avec BlackSky. «Nous continuons à lever des capitaux. Fondamentalement, il s’agit de savoir où déployer ce capital », a-t-il déclaré. «Ce sont des entreprises très différentes, donc cette voie était logique pour les deux.»

Dans une interview séparée le 13 février, Curt Blake, président et chef de la direction de Spaceflight, a convenu que la vente aiderait son entreprise. “De notre point de vue, cela nous donne certainement beaucoup plus de solidité financière”, a-t-il déclaré. “Il y a beaucoup de choses que nous pouvons sortir et faire ce que nous avions sur notre radar que nous n’avons pas été en mesure de traiter.”

Il a déclaré que la société n’était pas encore prête à divulguer bon nombre de ces plans, mais un domaine de croissance serait d’étendre le portefeuille de services de Spaceflight. “Vous pouvez étendre les services que vous fournissez au-delà du lancement en tant que jeu final, à d’autres éléments”, a-t-il déclaré. “Cela peut inclure toutes sortes d’alliances différentes ou même des acquisitions.”

Les propriétaires japonais de Spaceflight, a-t-il ajouté, devraient l’aider à gagner des affaires supplémentaires au Japon et ailleurs en Asie, et offrir des liens plus étroits avec les fournisseurs de lancement japonais. «Ces deux éléments sont intéressants et nous permettent de consolider notre position en Asie», a-t-il déclaré.

Bien qu’il appartienne à des sociétés japonaises, Spaceflight restera basé aux États-Unis et se structurera pour lui permettre de faire des affaires comme il l’a fait, notamment en mettant en place des protections sur les informations sensibles à l’exportation.

“Nous sommes vraiment excités. Un solide soutien financier nous ouvre vraiment une multitude de possibilités », a-t-il déclaré. “Nous devons faire les protections nationales étrangères, mais c’est un petit prix à payer pour avoir ce genre d’opportunité à notre disposition.”

O’Toole a déclaré qu’il considérait la vente comme un «gagnant-gagnant» pour Spaceflight et BlackSky, et a ajouté que les deux sociétés travailleront ensemble même après la clôture de la vente. “Nous continuerons d’avoir une relation de travail très étroite avec le groupe de services de lancement Spaceflight”, a-t-il déclaré. “Ils vont rester notre principal fournisseur de lancement, et nous travaillons activement avec eux pour explorer des options avec l’ensemble du marché du lancement pour accélérer notre constellation.”