Spaceflight Industries va vendre son entreprise de covoiturage aux entreprises japonaises

WASHINGTON – Spaceflight Industries a annoncé le 11 février qu’elle vendrait ses activités de lancement de petites entreprises de covoiturage à une paire de sociétés japonaises, ce qui lui permettrait de se concentrer sur ses activités géospatiales BlackSky.

Spaceflight Industries a déclaré que Mitsui & Co., Ltd. et Yamasa Co., Ltd. vont acquérir son entreprise de covoiturage, connue sous le nom de Spaceflight, Inc., pour un montant non divulgué. Mitsui & Co. et Yamasa seront propriétaires de Spaceflight en tant que coentreprise à parts égales. Les sociétés ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce que l’accord soit conclu au deuxième trimestre de cette année, après un examen par la Commission des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) pour examiner les implications de la vente pour la sécurité nationale.

Spaceflight Industries a déclaré qu’elle utiliserait le produit de l’accord pour accélérer la croissance de BlackSky, son entreprise d’intelligence géospatiale qui développe une constellation de satellites d’imagerie haute résolution. BlackSky a actuellement quatre satellites en orbite et huit autres devraient être lancés cette année.

“Il s’agit d’un développement passionnant et monumental pour Spaceflight Industries, en particulier pour nos activités de lancement”, a déclaré Curt Blake, président et chef de la direction de Spaceflight, dans un communiqué annonçant l’accord. «L’acquisition offre la possibilité de faire partie d’un portefeuille international à forte croissance, qui offre une expertise approfondie et des opportunités d’investissement.»

Blake restera président et chef de la direction de Spaceflight, qui fonctionnera comme une société indépendante basée aux États-Unis et dont le siège social reste à Seattle. La société établira un nouveau conseil d’administration, dont la majorité seront des ressortissants américains.

Spaceflight est connu pour être un courtier de premier plan pour les services de lancement de petits satellites, principalement en tant que charges utiles secondaires sur une gamme de lanceurs. Il a organisé le lancement de 271 satellites sur 29 missions. Cela comprend SSO-A, une mission de covoiturage dédiée aux petits satellites organisée par Spaceflight qui a effectué 64 petits satellites sur un seul Falcon 9 en décembre 2018.

La société a vanté sa capacité à déplacer les clients d’un lanceur à un autre en fonction de leurs horaires ou d’autres besoins. “Nous continuons à être en quelque sorte la graisse entre les différents lanceurs à travers toute la gamme du marché”, a déclaré Blake lors d’une table ronde le 5 février au SmallSat Symposium à Mountain View, en Californie.

Il a noté au cours de cette discussion que ces clients avaient changé au fil du temps. «Il y a cinq ans, notre clientèle était beaucoup plus de cubesats. Il est désormais largement piloté par microsat », a-t-il déclaré. Le marché global de la charge utile secondaire, a-t-il dit, a également évolué. «Pendant longtemps, être un passager secondaire signifiait simplement vivre avec tout ce que l’on avait. Cela est passé à une mentalité beaucoup plus axée sur le client. “

Pour Mitsui & Co., l’acquisition est un moyen pour le conglomérat, qui intervient dans des domaines allant du fer et de l’acier aux soins de santé et aux technologies de l’information, d’entrer sur le marché spatial. Il avait déjà participé à la série C de 150 millions de dollars de Spaceflight Industries en mars 2018.

“L’acquisition d’un leader de l’industrie est un moyen optimal pour Mitsui & Co. d’entrer dans l’industrie spatiale et d’étendre ses activités en offrant un meilleur accès aux clients qui envisagent d’utiliser des services liés à l’espace”, a déclaré Tomohiro Musha, directeur général des systèmes aérospatiaux et ferroviaires. division de crédit-bail de Mitsui & Co., dans le communiqué.

Dans sa propre déclaration, Mitsui & Co. a déclaré qu’après l’acquisition, Spaceflight «utilisera le réseau de Mitsui pour développer et étendre de nouveaux services afin de mieux répondre aux besoins des clients, tout en collaborant davantage avec les sociétés japonaises de développement de satellites, les opérateurs de lancement et d’autres parties prenantes de l’industrie spatiale. . “

Brian O’Toole, président de Spaceflight Industries et directeur général de BlackSky, a déclaré que la vente aiderait BlackSky et Spaceflight. «Les deux sociétés sont prêtes pour une nouvelle phase de croissance rapide. Cette acquisition est une étape importante pour faire avancer notre stratégie », a-t-il déclaré dans le communiqué de son entreprise.

O’Toole a ajouté que BlackSky continuerait de travailler avec Spaceflight pour le lancement de ses satellites. Cela comprend le lancement de quatre satellites BlackSky sur le prochain petit lanceur de satellite indien plus tard cette année, un lancement organisé par Spaceflight.