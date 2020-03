Spaceflight pour lancer des startups: arrêtez de vous concentrer sur la technologie cool

WASHINGTON – Si les startups de lancement veulent gagner des affaires avec Spaceflight, elles devraient se concentrer sur le calendrier, la fiabilité et le prix, et non sur l’intérêt de leur technologie, a déclaré un représentant de la société le 10 mars.

L’organisateur de covoiturage basé à Seattle n’a pas peur de lancer des petits satellites sur de nouvelles fusées, ayant assuré des promenades pour ses clients sur le nouveau lanceur de petits satellites en Inde et le Terran 1 de Relativity Space, qui n’ont jamais volé.

S’exprimant lors de la conférence Satellite 2020 ici, Elizabeth Driscoll, directrice du développement commercial chez Spaceflight, a déclaré que la société avait constamment besoin de plus d’options de lancement, mais qu’elle ne se précipiterait pas vers de nouveaux véhicules sans la confiance qu’elle offrirait.

“Je me fiche de savoir si votre lanceur a quelque chose de nouveau ou si vous le réutilisez ou non”, a-t-elle déclaré. “En fin de compte, combien cela me coûte-t-il pour acheter le véhicule, et dans quelle mesure puis-je être sûr qu’il va se lancer lorsque vous dites qu’il va se lancer, et qu’il va se lancer avec succès?”

Spaceflight suit environ 200 sociétés de lancement, a déclaré Driscoll, allant des fournisseurs établis qui ont déjà lancé, aux startups avec des concepts. Seule une poignée de ces 200 réussira probablement, a-t-elle déclaré.

Spaceflight s’engage très tôt dans de nombreuses startups à surveiller les entreprises qui atteindront réellement l’orbite, a-t-elle déclaré.

“Lorsqu’ils seront plus avancés dans leur développement, que ce soit un test sur scène, qu’ils soient prêts pour leur premier test en vol, nous commencerons à nous engager avec eux à un niveau plus fort”, a-t-elle déclaré.

Spaceflight était l’un des premiers clients de Rocket Lab, ayant déjà lancé trois des fusées Electron de la firme. Driscoll a déclaré que Spaceflight a des charges utiles sur deux autres lancements d’Electron cette année.

Spaceflight attend également avec impatience les vols inauguraux d’Alpha de Firefly Aerospace et de LauncherOne de Virgin Orbit plus tard cette année, a-t-elle déclaré.

“Il n’y a probablement pas encore assez de capacité là-bas”, a-t-elle déclaré. «Nous recherchons toujours des lancements chaque jour.»