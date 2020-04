SpaceX a battu les concurrents du contrat de fret Gateway sur le prix et les performances

WASHINGTON – SpaceX a remporté un contrat avec la NASA pour livrer du fret à la passerelle lunaire en offrant ce que l’agence a déterminé être la solution la plus efficace et au prix le plus bas.

La NASA a annoncé le 27 mars qu’elle avait attribué à SpaceX un contrat de services logistiques de passerelle (GLS) pour livrer le fret à la passerelle lunaire. L’agence n’a pas divulgué les termes spécifiques du contrat, mais a déclaré que le programme global avait une valeur maximale de 7 milliards de dollars sur 15 ans.

Au moment de l’annonce, la NASA n’a pas révélé les autres soumissionnaires pour le contrat. Cependant, dans une déclaration de sélection des sources publiée par la NASA le 9 avril, l’agence a déclaré que Boeing, Northrop Grumman et Sierra Nevada Corporation (SNC) avaient tous soumis des propositions, ainsi que SpaceX, pour le programme.

L’évaluation était basée sur trois facteurs: l’adéquation de la mission, les performances passées et le prix. L’adéquation de la mission, à son tour, était basée sur l’approche technique, le plan de gestion et l’utilisation des petites entreprises, l’approche technique étant la plus importante. Le prix était le facteur le plus important dans l’évaluation finale, approximativement égal à la combinaison de la pertinence de la mission et des performances passées.

SpaceX a réalisé le meilleur des quatre sociétés en termes d’adéquation de mission, suivi de Northrop, SNC et Boeing. L’entreprise a obtenu une note «très bonne» dans son approche technique, tandis que Northrop et SNC étaient toutes deux «bonnes» et Boeing «passables». Toutes les sociétés ont été jugées bonnes dans leurs plans de gestion autres que Northrop, qui était passable, et toutes étaient bonnes dans leurs cotes d’utilisation des petites entreprises autres que SNC, qui était très bonne.

La NASA a constaté des «faiblesses importantes» dans l’approche technique pour toutes les sociétés sauf SpaceX. Le véhicule de Boeing, identifié comme étant le CLS-250 mais non décrit en détail dans le document, présentait trois faiblesses importantes, dont l’une a été fortement expurgée dans la version publique du document mais semble impliquer son approche de l’arrimage du fret. La NASA a également cité Boeing pour ne pas avoir satisfait aux exigences de l’agence en matière de compréhension du programme, ainsi que d’accès au code source du logiciel de vol.

Northrop, qui a offert une version de son vaisseau spatial cargo Cygnus appelé Exploration Cygnus, a été félicité par la NASA pour un véhicule qui dépassait considérablement les exigences en matière de fret. Cependant, la NASA a identifié une faiblesse importante dans la conception qui est caviardée dans la version publique du document, mais a été considérée comme grave par la NASA.

«Il s’agit d’une préoccupation importante qui pourrait finalement conduire à une dégradation importante (voire à une défaillance totale) du Cygnus d’exploration, du lanceur, ou des deux», Ken Bowersox, administrateur adjoint adjoint pour l’exploration et les opérations humaines, et responsable de la sélection des sources pour le contrat, écrit dans le document. “Cette faiblesse importante est un facteur clé de discrimination dans ma décision de sélection.”

Le design de SNC n’a pas été identifié par son nom dans le document, bien que les dirigeants de la société aient déclaré en janvier qu’ils envisageaient des possibilités de réutiliser le module cargo «Shooting Star» qu’il avait développé pour son véhicule cargo Dream Chaser. L’évaluation par la NASA de cette conception a révélé une faiblesse importante qui semblait soulever des doutes quant à la capacité du véhicule à répondre aux exigences de fret sous pression du contrat, bien que des passages clés aient été expurgés.

«Sans information supplémentaire par rapport à ce qui a été proposé, il est fort probable que SNC ne sera pas en mesure de satisfaire à l’exigence de fret minimum si elle ne peut pas atteindre cet objectif en apparence [redacted]», A écrit Bowersox.

La NASA a trouvé des atouts importants dans la conception de SpaceX pour son véhicule Dragon XL, à la fois dans la quantité totale de fret qu’il peut transporter, dépassant les trois autres propositions, et dans la conception de son arrimage. Bien que l’agence n’ait trouvé aucune faiblesse significative, elle a trouvé cinq faiblesses moins importantes, telles qu’un manque de définition de l’interface entre le vaisseau spatial et son lanceur Falcon Heavy et une conception qui oblige les astronautes à passer par le module de service du vaisseau spatial pour accéder à sa cargaison. tenir.

Une autre faiblesse concernait les performances du Falcon Heavy, et a suggéré qu’une nouvelle version de cette fusée soit utilisée pour Dragon XL. “SpaceX aurait pu être plus clair en déclarant la capacité de performance de son lanceur, d’autant plus que cette configuration n’a pas encore volé et donc, les marges de performance pour lever son Dragon XL sont incertaines”, a écrit Bowersox. SpaceX n’a ​​pas répondu aux questions du 10 avril concernant les modifications du Falcon Heavy prévues pour les missions Dragon XL.

“Cependant,” a ajouté Bowersox, “parce que ces faiblesses sont mineures et corrigibles, je ne les considère pas comme un obstacle à la réussite du contrat avec SpaceX.”

Pour les performances passées, toutes les entreprises ont obtenu des scores «élevés» sauf SNC, qui a obtenu un score «modéré» en partie parce que la société n’a pas fourni d’exemples de la semaine dernière que les évaluateurs «ont jugés pertinents et similaires en termes de taille, de contenu, et la complexité par rapport à l’ensemble des travaux »du contrat Gateway. La NASA a noté des retards de Boeing et de SpaceX dans leur travail d’équipage commercial, mais a déclaré que le projet était «beaucoup plus complexe» que l’effort de fret proposé pour la passerelle.

La déclaration n’a pas révélé les prix spécifiques proposés par les sociétés. Cependant, il a déclaré que SpaceX offrait le prix le plus bas, suivi de Northrop, qui était “nettement plus élevé” que SpaceX. SNC a le prix le plus bas suivant et Boeing le prix le plus élevé. Les évaluateurs ont ajouté que Boeing a utilisé une hypothèse incorrecte dans son estimation de prix et a inclus deux exceptions aux termes du contrat qui ont rendu la NASA “incapable de déterminer si le prix proposé par Boeing était raisonnable”.

Dans son évaluation finale, Bowersox a immédiatement éliminé Boeing car son score d’aptitude à la mission était le plus bas et son prix le plus élevé. Des trois autres, SpaceX s’est distingué, a-t-il conclu, en se basant sur son prix bas et son score d’aptitude à la mission élevé.

Bowersox a noté que les termes de la proposition lui permettaient de sélectionner plus d’une entreprise pour le programme, tout comme la NASA a sélectionné deux ou plusieurs entreprises pour le fret commercial et les services d’équipage pour la Station spatiale internationale. Il a toutefois décidé que «l’attribution de plusieurs contrats GLS à ce moment n’était pas dans l’intérêt du gouvernement». Il y aura des opportunités de «monter en puissance» d’autres sociétés à l’avenir si la NASA décide qu’elle a besoin de plus de fournisseurs.