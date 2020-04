SpaceX a trouvé un moyen de rendre les satellites Starlink moins ennuyeux – .

SpaceX a un nouveau plan pour minimiser la visibilité de ses satellites Starlink depuis la Terre.

L’entreprise utilisera des «visières» ombrées pour atténuer la réflexion de la lumière solaire sur les satellites.

Les astronomes ont exprimé leurs préoccupations concernant le programme Starlink, déclarant que les satellites interfèrent avec leurs observations de l’espace.

Ce n’est un secret pour personne que SpaceX va devoir envoyer tout un tas de ses satellites Starlink dans l’espace s’il veut développer le réseau mondial de données à grande vitesse futuriste qu’il a en tête. Malheureusement, les astronomes ont été assez francs quant à la facilité de visibilité des minuscules satellites et à la manière dont ils peuvent potentiellement interférer avec les observations de l’espace depuis le sol.

SpaceX a été réceptif à ces critiques dans une certaine mesure, le chef de file Elon Musk déclarant qu’il pourrait être possible de peindre les satellites dans une nuance de noir plat pour les rendre moins visibles en regardant vers le ciel. Cependant, la société semble avoir proposé une solution entièrement nouvelle sous la forme de «nuances» qui empêcheront idéalement les satellites de réfléchir la lumière du soleil.

Comme le rapporte SpaceNews, les nouveaux satellites «VisorSat» sont le plan de la société pour rendre la constellation Starlink en constante croissance beaucoup moins visible depuis la Terre. La société utilisait déjà des versions plus sombres de ses satellites Starlink dans l’espoir d’atténuer certains des problèmes, mais le changement n’a pas été assez dramatique, alors ils testent quelque chose de nouveau.

“Nos objectifs, en général, sont de rendre les satellites invisibles à l’œil nu en une semaine, et de minimiser l’impact sur l’astronomie, en particulier afin de ne pas saturer les détecteurs d’observation et d’empêcher les découvertes”, a déclaré Elon Musk. Cela implique des satellites avec des visières ombragées qui bloqueront la lumière du soleil et les réflexions de l’engin spatial et redescendront sur Terre.

Parallèlement à cette nouvelle technologie, SpaceX prévoit également de réorienter les satellites afin que leurs panneaux solaires ne réfléchissent pas la lumière du soleil sur Terre. Cela se fera pendant la phase au cours de laquelle les satellites atteindront leurs orbites prévues. Musk est convaincu que la combinaison de ces mesures réduira considérablement la visibilité des satellites depuis la Terre et, espérons-le, éliminera les inquiétudes des astronomes qui craignent que la méga-constellation avec jusqu’à 40000 satellites prévus interfère avec leurs observations de l’espace.

Le projet SpaceX Starlink est en préparation depuis un certain temps déjà, et plus de 400 des minuscules satellites sont déjà en orbite autour de la Terre. Musk prédit que les premiers tests bêta privés du réseau pourraient commencer dès cette année, bien qu’une date pour un déploiement à grande échelle reste à déterminer. À terme, la société pourrait avoir jusqu’à 40 000 satellites Starlink en croisière autour de la Terre, formant une grille qui fournirait des connexions à haut débit dans de nombreuses régions éloignées.

