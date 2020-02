SpaceX accepte de lancer quatre touristes spatiaux payants en orbite terrestre – .

Alors que SpaceX a travaillé dur pour fournir une méthode sûre et fiable de transport des astronautes dans l’espace pour la NASA, il y a toujours eu la question du temps qu’il faudrait avant qu’une entreprise, y compris SpaceX, n’adopte le tourisme spatial. Il n’y a pas grand-chose en ce moment sur le marché du tourisme spatial, à part de grandes promesses pour l’avenir, mais SpaceX vient de confirmer qu’il ne sera pas laissé de côté lorsqu’il s’agira d’envoyer des clients payants dans le ciel.

La société affirme avoir accepté de faire voler quatre particuliers autour de la Terre dans l’une de ses capsules Crew Dragon. Ces vaisseaux spatiaux sont les mêmes qui seront utilisés par la NASA pour envoyer des astronautes à la Station spatiale internationale.

L’accord aurait été conclu par le biais d’une société appelée Space Adventures, qui agit en tant qu’intermédiaire entre les compagnies de vol spatial et les clients aux poches profondes. “Cette mission historique ouvrira la voie pour rendre les vols spatiaux possibles pour tous ceux qui en rêvent, et nous sommes ravis de travailler avec l’équipe de Space Adventures sur la mission”, a déclaré Gwynne Shotwell, président de SpaceX, dans un communiqué.

SpaceX a encore quelques mois avant de pouvoir mettre n’importe qui à l’intérieur de l’une de ses capsules Crew Dragon. La société a obtenu le feu vert de la NASA pour envoyer des astronautes à la Station spatiale internationale pour une mission qui devrait commencer en mai. Si cette date est respectée, ce sera le premier lancement habité du programme Commercial Crew de la NASA, et nous aurons un gagnant clair entre SpaceX et Boeing dans la course pour envoyer des humains dans l’espace.

On ne sait pas immédiatement quel sera le coût d’un vol orbital qui fera reculer chacun des quatre touristes, ou si SpaceX a même fixé le prix final ou simplement pris des dépôts pour le futur voyage. Dans tous les cas, il sera intéressant de voir si le tourisme spatial se révèle être un gros profiteur pour SpaceX ou l’une des autres sociétés privées en lice pour une part de ce gâteau.

Source de l’image: SpaceX

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

