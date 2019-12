SpaceX conclut une décennie de fusées réutilisables avec la récupération de rappel la plus rapide à ce jour

SpaceX a achevé son 13e et dernier lancement et atterrissage de l'année et de la décennie, marqués par le retour réussi d'un amplificateur Falcon 9 à Port Canaveral et son traitement ultérieur pour le préparer à une autre mission de classe orbitale.

Au cours de cette récupération, SpaceX a battu le record du traitement le plus rapide du Falcon 9 de plusieurs heures, un pas petit mais significatif vers l'objectif ultime de l'entreprise de lancer et d'atterrir le même booster Falcon 9 en moins de 24 heures. De plus, SpaceX semble avoir terminé le traitement du booster B1056 le 21 décembre, le 4e anniversaire du premier atterrissage réussi de Falcon 9 après un lancement en classe orbitale.

Depuis ce premier succès le 21 décembre 2015, SpaceX a rapidement évolué à travers plusieurs itérations distinctes du matériel Falcon, améliorant constamment les composants, les systèmes et l'ajustement global, la finition et la fiabilité de la fusée. Au cours des quatre dernières années, SpaceX a débarqué un incroyable 47 boosters Falcon 9 et Falcon Heavy dans le cadre de 60 lancements de classe orbitale, tandis que la société a récemment lancé Falcon 9 B1048 pour la quatrième fois et a piloté les deux mêmes boosters Falcon Heavy en avril et Juin. En fin de compte, 2019 a été une année spectaculaire pour SpaceX et, en chiffres, 2020 devrait être plusieurs fois plus ambitieux, encore.

Booster B1056.3 à partir de #SpaceX La mission F9 JCSAT-1 se trouve parfaitement au centre du drone OCISLY cet après-midi. Notez qu'Octagrabber a une prise ferme sur le fond du booster, ce qui est utile car les mers étaient particulièrement agitées ce voyage. #Espace pic.twitter.com/hKQIWAxDaQ – Greg Scott 🚀🚢😎 (@GregScott_photo) 19 décembre 2019

Le 20 décembre, moins d’un jour après leur arrivée à Port Canaveral, les techniciens de SpaceX ont entamé le processus de rétraction des quatre jambes d’atterrissage déployées du booster Falcon 9 B1056. Il s'avère que le B1056 – revenant au port pour la deuxième fois après son troisième lancement – est devenu le premier booster Falcon 9 à avoir rétracté avec succès (et de manière semi-permanente) toutes ses jambes d'atterrissage en mai 2019. Pour accomplir l'exploit, SpaceX a conçu un mécanisme de rétraction personnalisé qui sert simultanément de gabarit de grue utilisé pour soulever le servomoteur en position verticale.

"L'essentiel de la nécessité d'une méthode relativement complexe de rétraction des jambes avec grue et gabarit repose sur la conception des jambes d'atterrissage de SpaceX. En termes simples, après un déploiement rapide avec une combinaison de gravité et d'hydraulique, les jambes d'atterrissage du Falcon 9 n'ont aucun moyen intégré de revenir à leur état de rangement. Chacune des quatre jambes est assez grande, pesant environ 600 kg (1300 lb) et s'étendant sur environ 10 m (33 pi) de la charnière à la pointe. Ils utilisent un mécanisme de déploiement télescopique complexe en fibre de carbone pour donner aux jambes suffisamment de force pour résister aux forces des atterrissages du Falcon 9 booster.

Combinés, la taille des jambes et le mécanisme télescopique rendent l'ajout d'un mécanisme de rétraction embarqué peu pratique. Tout le matériel nécessaire aurait du mal à trouver un bon endroit pour l'installation et serait littéralement un poids mort lors des lancements et des atterrissages, volant de Falcon 9 / Capacité de charge utile lourde et ne servant généralement à rien jusqu'à ce qu'un booster ait été décollé du sol avec un géant grue."

De manière impressionnante, SpaceX a mis moins d’une heure et demie pour rétracter avec succès les quatre jambes d’atterrissage du Falcon 9 B1056 à trois vols. Moins de trois heures après que les jambes de la fusée se sont bien rétractées, SpaceX a immédiatement attaché une deuxième grue et mis le booster horizontal. Au total, cela a fait de la troisième récupération du Falcon 9 B1056 le SpaceX le plus rapide jamais réalisé en environ trois heures – des progrès apparemment modestes mais toujours pas un exploit.

La récupération de Falcon 9 la plus rapide jamais réalisée par SpaceX – depuis l'accostage du drone jusqu'au booster quittant le port sur un transporteur – s'est produite avec le B1049 après son troisième lancement et atterrissage, en seulement 2,01 jours (48,25 heures). Le troisième rétablissement du Falcon 9 B1056 semble avoir battu ce record d'au moins plusieurs heures, ramené à l'horizontale et installé sur un transporteur SpaceX peut-être moins de 1,75 jour (42 heures) après son arrivée au port – plus de 10% plus rapide que le précédent record du B1049.

Pendant ce temps, SpaceX a soulevé un demi-carénage récupéré de la surface de l'océan Atlantique par GO Ms. Tree, semblant indemne après avoir potentiellement été largué lorsque le filet de pêche secondaire (carénage) du navire s'est déchiré lors du déplacement du matériel du Falcon 9.

La première moitié du carénage est retirée pour traitement. Semble être en grande forme. SpaceX a déjà réutilisé un carénage qui a été immergé dans de l'eau salée, il est donc tout à fait possible que nous verrons ce demi-lancement à nouveau un jour. https://t.co/FCZM2gv6p5 – Mises à jour de SpaceXFleet (@SpaceXFleet) 19 décembre 2019

Avec un peu de chance, cette moitié de carénage sera en assez bonne forme pour être réutilisée dans une future mission Starlink, apparemment peu probable mais avérée être dans les limites du possible après que la toute première réutilisation du carénage de SpaceX ait impliqué deux moitiés récupérées de la surface de l'océan après Falcon Début du Heavy Block 5 en avril 2019. Le B1056, cependant, est presque assuré de voler à nouveau – cette fois à son quatrième lancement – dans un avenir proche. SpaceX a des dizaines de lancements prévus en 2020, il y aura donc de nombreuses opportunités.

