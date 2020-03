SpaceX Dragon utilise le bras robotique de la station spatiale pour l’accostage pour la dernière fois

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

SpaceX effectue des missions de ravitaillement de fret vers la Station spatiale internationale (ISS) depuis des années, mais il se prépare à transporter des astronautes vers et depuis la station bientôt. Ce n’est pas le seul changement dans les activités de la station spatiale SpaceX. La compagnie commerciale de vols spatiaux d’Elon Musk vient d’achever ce qui pourrait être la dernière procédure d’accostage de Dragon jamais effectuée à la station. Tout est ancré à partir d’ici.

Depuis le début de son contrat de réapprovisionnement commercial, SpaceX utilise la capsule Dragon d’origine. Cependant, il travaille sur le Dragon 2 amélioré depuis plusieurs années. Naturellement, la version en équipage du Dragon 2 attire le plus l’attention, mais SpaceX a également une version cargo de ce vaisseau spatial. Les futures missions de fret utiliseront cette conception au lieu du Dragon classique, ce qui signifie quelques changements à bord de l’ISS.

La capsule Dragon actuelle utilise une procédure d’accostage lorsqu’elle atteint la station. Les astronautes à bord de l’ISS utilisent le robot canadien Canadarm2 pour extraire la capsule de l’espace et la guider vers l’un des ports du mécanisme d’amarrage commun (CBM). La NASA a initialement opté pour cette méthode parce que les ports CBM étaient 60% plus grands que les ports d’accueil standard (ce sont les mêmes ports qui maintiennent des sections de la station ensemble). Cela donne à l’équipage plus de contrôle sur les navires entrants pour s’assurer qu’ils n’endommagent pas accidentellement la station, mais cela prend du temps.

La mission de réapprovisionnement CRS-20 en cours sera probablement la dernière fois que SpaceX aura besoin d’utiliser le système d’accostage à l’ISS. À partir de CRS-21 plus tard cette année, sa capsule Dragon 2 utilisera une station d’accueil autonome pour se connecter à l’ISS. Nous l’avons déjà vu en action aussi. L’année dernière, le vol d’essai de l’équipage Dragon (sans équipage) comprenait un amarrage autonome, et il s’est déroulé sans accroc.

La prochaine étape pour Dragon 2 pourrait bien être un lancement en équipage plus tard ce printemps. SpaceX dit que tous ses tests ont été réussis, donc il attend simplement l’approbation de la NASA. Les astronautes du Dragon 2 auront la possibilité de prendre le contrôle de l’engin et de l’amarrer manuellement, mais l’ordinateur de vol devrait gérer les choses de lui-même. Le CRS-21 avec le Dragon uniquement cargo sera lancé plus tard en 2020. Ce vaisseau n’aura pas de sièges, de commandes ou de systèmes de survie, mais il pourra s’amarrer à l’ISS.

