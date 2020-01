SpaceX est sur le point de lancer 60 nouveaux satellites, et vous pouvez le regarder en direct ici – .

Après que le lancement prévu de lundi ait été retardé en raison de vents de haut niveau, SpaceX est sur le point de réessayer pour lancer son dernier lot de satellites de communication Starlink. Le lancement est prévu à 9 h 28 HNE, et vous pouvez le voir se dérouler ici. Comme c’est souvent le cas avec les lancements de fusées SpaceX, la société diffusera en direct l’intégralité de l’événement du début à la fin.

La page YouTube de SpaceX hébergera la diffusion en direct. Il comprendra un flux vidéo en direct ainsi que des commentaires du personnel de SpaceX offrant un contexte supplémentaire sur la mission:

Détails du lancement, via SpaceX:

SpaceX vise le mardi 28 janvier à 9 h 28 HNE, soit 14 h 28 UTC, pour son quatrième lancement de satellites Starlink depuis le Space Launch Complex 40 (SLC-40) à la station aérienne de Cape Canaveral, en Floride.

Le lancement comprendra un amplificateur Falcon 9 utilisé (désolé, «éprouvé en vol»). Le rappel a volé pour la dernière fois en juin de l’année dernière. Le booster sera à nouveau récupéré cette fois-ci, avec SpaceX qui prévoit un atterrissage sur le droneship «Bien sûr, je t’aime toujours».

Les satellites Starlink de SpaceX serviront un objectif important, mais les astronomes ne sont pas exactement satisfaits de ce qu’ils ont vu jusqu’à présent des minuscules gadgets. Plus précisément, les satellites ont déjà gêné les astronomes essayant de scruter profondément dans l’espace, bloquant la vue et étant généralement une nuisance.

SpaceX travaillerait avec des scientifiques pour trouver une solution, y compris la possibilité de peindre les satellites avec un revêtement spécial qui les rendrait moins visibles de la Terre. En tout état de cause, aucune de ces plaintes n’arrêtera le lancement d’aujourd’hui, qui devrait avoir lieu sous peu.

