SpaceX fait ses adieux au Dragon d’origine – .

SpaceX retire officiellement la première version de sa capsule cargo Dragon après un retour réussi sur Terre au cours du week-end.

La version actuelle du vaisseau spatial a fait de nombreux voyages à la Station spatiale internationale, transportant des fournitures vitales et des expériences pour l’équipage.

La nouvelle version de Dragon, appelée Dragon 2, fera ses débuts de transport de marchandises en octobre 2020, en supposant que rien n’interfère avec le calendrier.

Le Crew Dragon de SpaceX est sur le point de faire l’histoire – s’il respecte le calendrier – en envoyant deux astronautes de la NASA à la Station spatiale internationale pour la première fois en mai. Mais bien avant que le rêve d’une mission en équipage à bord de l’ISS ne soit dans le planificateur de SpaceX, la version cargo de la capsule Dragon effectuait déjà des tournées régulières entre la Terre et le laboratoire en orbite.

Maintenant, ayant déjà fait ses preuves en tant que plate-forme de livraison de marchandises dans l’espace, la première version de la capsule cargo SpaceX Dragon est officiellement retirée de l’utilisation. C’est une étape importante pour SpaceX, et un signe de ce qui va arriver. Une nouvelle version de Dragon deviendra bientôt le premier véhicule pour transporter des fournitures à la station spatiale.

Les missions ne reçoivent pas souvent beaucoup de publicité, mais les livraisons de cargaison à la Station spatiale internationale sont d’une importance vitale pour le travail effectué par l’équipage international de scientifiques à bord du vaisseau spatial. Non seulement ces livraisons fournissent des fournitures comme de la nourriture, de l’eau et de l’air respirable, mais elles transportent également des expériences scientifiques vers et depuis l’orbite de la Terre, garantissant que les astronautes ont toujours beaucoup de choses à travailler.

Comme le rapporte ., la dernière capsule cargo Dragon a récemment quitté l’ISS et est revenue sur Terre, faisant un atterrissage dans l’océan Pacifique au cours du week-end. Comme d’habitude, le vaisseau spatial transportait des milliers de livres d’expériences et d’équipement dont l’équipage n’a plus besoin, et SpaceX l’a récupéré et l’a ramené à terre.

Alors, maintenant que la première version de Dragon est à la retraite, que fera le gros du travail pour s’assurer que l’ISS reste bien approvisionné en fournitures et en expériences? Dragon 2, bien sûr! La capsule cargo et équipage de nouvelle génération de SpaceX fera ses débuts en transportant du fret vers la station spatiale en octobre 2020, en supposant que le calendrier reste sur la bonne voie.

Ce fut une année extrêmement chargée pour SpaceX, et la société ne laisse pas la crise sanitaire mondiale actuelle la ralentir. SpaceX prévoit toujours d’être le premier contractant du programme d’équipage commercial à envoyer des astronautes de la NASA dans l’espace, et cette mission est prévue pour mai. Pendant ce temps, Boeing peine toujours à amener son Starliner à la Station spatiale internationale sans équipage à bord. Finalement, la NASA espère que les deux véhicules se rendront régulièrement à l’ISS et emmèneront des scientifiques de la NASA pour le trajet.

