SpaceX forcé d’interrompre le lancement de Falcon 9 à la dernière seconde possible – .

Un lancement de SpaceX a été annulé après un abandon automatique de la fusée dimanche.

Le décompte du lancement était déjà terminé et l’annonce du décollage est intervenue avant qu’il ne soit clair que la fusée n’allait nulle part.

SpaceX va reprogrammer le lancement, qui comprenait 60 des satellites Starlink de la société, pour une date ultérieure.

SpaceX a été contraint d’annuler le lancement prévu de son prochain déploiement de satellites Starlink hier après qu’un arrêt automatique ait été déclenché par un système de fusée automatisé. Un retard de lancement n’est pas exactement rare, et SpaceX a dû retarder d’innombrables missions en raison de la météo et d’autres problèmes qui surgissent de nulle part, mais celui-ci a levé la tête laide à la dernière seconde possible.

En fait, l’interruption a été appelée si tard dans la séquence de lancement que le compte à rebours s’est terminé et “décollage!” a été annoncé. Cependant, la fusée est restée sur la rampe de lancement et l’annonce de l’interruption est intervenue peu de temps après.

Un retard de lancement ou un avortement complet peut être appelé à tout moment avant que la fusée ne prenne réellement son envol. En cas de mauvaises conditions météorologiques, l’appel peut être passé de quelques heures à quelques minutes avant le lancement prévu. En règle générale, ces retards surviennent avant les dernières secondes, il était donc particulièrement étrange d’entendre l’annonce du décollage de la fusée avant que l’avortement ne se produise réellement.

«Debout aujourd’hui; arrêt automatique standard déclenché en raison de données hors famille lors de la vérification de la puissance du moteur », a expliqué SpaceX dans un tweet. “Annoncera la prochaine opportunité de lancement une fois confirmée sur la gamme.”

Ce lancement était (et est toujours) spécial pour plusieurs raisons, notamment le fait qu’il établira un record pour la réutilisation d’une fusée Falcon 9. La fusée sur le pad en ce moment a déjà été envoyée dans l’espace à quatre reprises, et ce sera sa cinquième mission, qui est un record.

SpaceX s’est fait un nom en rendant les lancements de fusées faciles et abordables pour ses différents clients, y compris les institutions scientifiques et les entreprises privées. Cette mission est un peu différente. SpaceX n’envoie pas de satellite dans l’espace pour un client payant, mais déploie plutôt plusieurs petits satellites dans le cadre de son propre programme Starlink.

Starlink est le réseau de communication local de SpaceX qui, un jour, espère qu’il apportera une date à grande vitesse, même dans les régions les plus reculées de la planète. Pour ce faire, l’entreprise doit lancer toute une série de satellites. Nous parlons de dizaines de milliers de minuscules gadgets qui formeront une toile à travers le monde. Ce lancement, comme de nombreux lancements Starlink dans un passé récent, verra 60 de ces satellites envoyés dans l’espace en même temps.

Nous ne savons pas encore quand le lancement aura lieu, mais le calendrier de lancement de SpaceX est généralement chargé, donc ce ne sera probablement pas long.

