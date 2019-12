SpaceX franchit une étape importante dans les essais de parachutes

SANTA FE, N.M. – SpaceX a déclaré le 23 décembre avoir achevé le dixième essai consécutif réussi du nouveau design de parachute pour son vaisseau spatial Crew Dragon, un jalon que la NASA avait précédemment déclaré essentiel avant que l'agence autorise les astronautes à voler sur le véhicule.

La société a déclaré dans un tweet que le test réussi a eu lieu le 22 décembre, faisant du dixième test consécutif multi-parachute de la conception que la société appelle Mark 3. Ce test, a déclaré la société, le rapproche «d'un pas de plus vers le lancement et atterrissage des astronautes de la NASA. "

Hier, l’équipe a achevé le 10e essai réussi de plusieurs goulottes dans une rangée de la conception améliorée du parachute Mark 3 de Crew Dragon – un pas de plus vers le lancement et l’atterrissage en toute sécurité des astronautes @NASA pic.twitter.com/nfFjnKygB4

– SpaceX (@SpaceX) 23 décembre 2019

SpaceX est passé à la conception Mark 3 à l'automne après des problèmes avec la conception Mark 2, y compris un test ayant échoué en avril. "Nous pensons que les parachutes Mark 2 sont sûrs, mais les parachutes Mark 3 sont peut-être 10 fois plus sûrs", a déclaré Elon Musk, fondateur et chef de la direction de SpaceX, lors d'un événement le 10 octobre avec l'administrateur de la NASA Jim Bridenstine à Hawthorne, en Californie. , quartier général. "Je pense que les parachutes Mark 3, à mon avis, sont les meilleurs parachutes de tous les temps."

L'entreprise a commencé par une série de tests sur un seul parachute, dont 12 tests sur une semaine en octobre. «Nous avons travaillé sur différents tests de chute. Les gars de SpaceX ont effectué 12 tests de chute au cours de la semaine alors que nous travaillons à perfectionner la conception de Mark 3 », a déclaré Kathy Lueders, responsable du programme d'équipage commercial de la NASA, lors d'une réunion du comité d'exploration et d'exploitation humaine du Conseil consultatif de la NASA fin octobre.

Bridenstine a déclaré lors de l'événement d'octobre avec Musk que l'agence et SpaceX examineraient les performances des parachutes Mark 3 après avoir terminé 10 tests. "Nous nous sommes engagés en tant qu'équipe, SpaceX et NASA, envers le parachute Mark 3, qui est supérieur au Mark 2", a-t-il déclaré. "Nous devons obtenir avec le Mark 3 des performances désormais cohérentes et reproductibles."

«Étant donné où nous en sommes et les ressources déployées pour cet effort particulier, nous avons parlé encore aujourd'hui que nous pourrions voir jusqu'à 10 tests de chute d'ici la fin de l'année», a-t-il alors déclaré. Ces tests, a-t-il dit, seraient comparés aux parachutes Mark 2 antérieurs, éventuellement en utilisant des tests Mark 2 antérieurs pour qualifier les parachutes Mark 3 "tant que nous constatons des performances cohérentes et reproductibles".

"En fonction de la façon dont les 10 prochains tests de chute se dérouleront, nous saurons de combien de tests de chute supplémentaires nous aurons besoin", a déclaré Bridenstine.

L'agence n'a pas récemment commenté la façon dont les tests de parachutisme alimenteront les décisions concernant l'approbation de ces parachutes pour une utilisation sur le vol d'essai en équipage Demo-2 du vaisseau spatial, avec les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley à bord. Cependant, Bridenstine a tweeté «Grande nouvelle!» En réponse à l'annonce par SpaceX du dernier test de parachute.

"Absolument incroyable!", A répondu Hurley. Il a dit que Behnken et lui «ne pouvaient pas vous remercier assez pour vos efforts inlassables pour nous préparer à piloter Demo-2».

Absolument incroyable! Félicitations spéciales à l'équipe de parachutistes @SpaceX. @AstroBehnken et moi ne pouvons pas vous remercier assez pour vos efforts inlassables pour nous préparer à piloter Demo-2. https://t.co/kghcM0Vuk1

– Colonel Doug Hurley (@Astro_Doug) 23 décembre 2019

Les parachutes ont été l'un des problèmes clés du développement de Crew Dragon, en particulier avec ce que l'on appelle le «chargement asymétrique» des parachutes. "Le problème que Dragon a vraiment éclairé la communauté et nous a essentiellement forcés à sortir et à comprendre ce qu'est ce problème", a déclaré Robert Sinclair, ingénieur en chef chez Airborne Systems, qui travaille sur les parachutes de SpaceX ainsi que ceux pour des vaisseaux spatiaux comme le CST de Boeing. -100 Starliner et Orion de la NASA.

Sinclair, dans une interview le 19 décembre, a déclaré que de nombreux facteurs entrent en jeu dans la façon dont un parachute peut gonfler de manière asymétrique, ce qui en fait un défi pour les concepteurs. "Nous avons eu un certain nombre de ce que nous avons appelé des" sommets de l'asymétrie "où j'ai fait venir tous les experts du monde dans mon établissement pour s'asseoir et discuter de cela", a-t-il déclaré. Les travaux ont inclus l'instrumentation des parachutes avec des capteurs pour mesurer la charge et le développement de modèles améliorés de systèmes de parachutes.

«Cette seule chose que SpaceX a trouvée quand ils ont eu ce problème a énormément aidé toute la communauté du système de récupération», a-t-il déclaré.