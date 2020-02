SpaceX lance le cinquième lot de satellites Starlink, manque un atterrissage d’appoint

WASHINGTON – SpaceX a achevé son cinquième lancement dédié de Starlink le 17 février, envoyant avec succès 60 satellites en orbite terrestre basse tout en manquant ce qui aurait été le 50e booster recovery de l’entreprise.

Une fusée Falcon 9 a décollé à 10 h 05, heure de l’Est, de la station de l’Air Force de Cap Canaveral, en Floride, selon un profil de mission différent des lancements précédents de Starlink.

Au lieu de déployer les satellites sur une orbite circulaire comme il l’avait fait sur les quatre lancements Starlink dédiés, Falcon 9 a sorti le cinquième lot de satellites à large bande de Starlink dans l’extrémité inférieure d’une orbite elliptique environ 15 minutes après le décollage, éliminant ainsi la nécessité de tirer la fusée. étage supérieur une deuxième fois.

SpaceX a déclaré que les 60 satellites ont été déployés à une altitude de 227 kilomètres et utiliseront la propulsion électrique à bord pour atteindre leur orbite circulaire cible de 550 kilomètres.

La plus basse altitude de déploiement utilisée par SpaceX le 17 février est à environ 70 kilomètres au-dessous du point de chute utilisé pour les trois missions les plus récentes et à plus de 200 kilomètres au-dessous du premier déploiement Starlink dédié en mai dernier.

Les futurs lancements de Starlink continueront d’utiliser le point de chute inférieur afin de raccourcir la mission et d’alléger la charge de la fusée, a déclaré Jessie Anderson, ingénieur de fabrication en chef chez SpaceX, tout en co-narrant le lancement.

Malgré la réduction de la charge de travail, le propulseur réutilisable de première étape du Falcon 9 a raté le droneship «Bien sûr, je t’aime toujours», éclaboussant à proximité dans l’océan Atlantique.

SpaceX a utilisé le même booster pour trois missions précédentes – deux missions de ravitaillement en 2019 à la Station spatiale internationale pour la NASA et le lancement en décembre du satellite de communication JCSAT-18 / Kacific-1. Lauren Lyons, une ingénieure du satellite Starlink qui a co-narré le lancement, a déclaré que la réutilisation du booster pour le lancement du 17 février marquait le “délai le plus rapide à ce jour” de SpaceX. “

SpaceX a maintenant lancé 302 satellites Starlink, comptant deux prototypes lancés en 2018. La société cible 24 lancements Starlink cette année et prévoit de commencer un service régional au Canada et dans le nord des États-Unis plus tard cette année, avec une couverture quasi mondiale d’ici 2021.