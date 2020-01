SpaceX lance le quatrième lot de satellites Internet Starlink

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Après une série de retards liés aux conditions météorologiques, SpaceX a lancé avec succès un autre lot de satellites Internet Starlink. Cette charge utile de 60 satellites porte le nombre total de SpaceX à 240, ce qui le place encore plus en tête en tant que plus grand opérateur de satellites au monde. Naturellement, SpaceX a également récupéré le booster de premier étage pour une utilisation ultérieure, peut-être lors d’un autre lancement Starlink – la société espère avoir des milliers de petits satellites en orbite d’ici la fin de cette année.

SpaceX avait initialement le lancement prévu pour lundi, mais les vents ont forcé une annulation. Le lancement de mardi a ensuite été annoncé en raison du mauvais temps dans la zone d’atterrissage. Enfin, la fenêtre de lancement du jeudi a fonctionné et le Falcon 9 a décollé vers 9 h du Space Launch Complex 40 à la station de Cape Canaveral Air Force. Quelques minutes après le décollage, le propulseur de la première étape s’est détaché et a rendez-vous avec le drone «Bien sûr, je t’aime toujours» dans l’océan Atlantique. Il s’agit du 49e booster de récupération de SpaceX, et le troisième pour cette fusée particulière.

Jusqu’à présent, les régulateurs ont approuvé SpaceX pour lancer 12 000 satellites, ce qui éclipse le nombre actuel de satellites actifs autour de la Terre à un peu plus de 2 000. Plus de 7 000 de ces satellites seront en orbite terrestre très basse (VLEO), le reste en orbite terrestre géosynchrone basse. Les unités VLEO aideraient prétendument SpaceX à offrir un accès Internet avec une latence similaire aux connexions terrestres. Les systèmes Internet par satellite actuels ont souvent un décalage plusieurs fois pire que la connexion câblée moyenne.

Le déploiement réussi de 60 satellites Starlink confirmé! pic.twitter.com/AHkQYB3uNV

– SpaceX (@SpaceX) 29 janvier 2020

Les astronomes du monde entier commencent à apprendre que les premiers jours après le lancement de Starlink sont une période difficile pour observer le cosmos. Les essaims de satellites sont plus susceptibles d’apparaître sous forme de stries lumineuses dans les images lorsqu’ils se dirigent vers des orbites plus élevées. SpaceX dit qu’il travaillera avec la communauté scientifique pour réduire l’impact de sa constellation de satellites, mais il est à craindre que 12 000 nœuds Starlink ou plus provoquent des changements irrévocables dans le ciel.

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré qu’il faudrait au moins 400 satellites pour fournir une connectivité limitée au sol et deux fois plus pour une couverture modérée. À ce rythme, le service Starlink pourrait commencer à se déployer dans les prochains mois. La société vise actuellement deux lancements Starlink en février, ce qui placerait SpaceX à une distance frappante du seuil de couverture minimum.

