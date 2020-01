SpaceX lance le quatrième lot de satellites Starlink et peaufine la conception des satellites

WASHINGTON – SpaceX a achevé son deuxième lancement Starlink du mois de janvier 29, conformément à une cadence cible que la société a fixée l’année dernière pour lancer deux missions Starlink dédiées chaque mois tout au long de 2020.

La fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé à 9 h 07, heure de l’Est, de la station de la Force aérienne de Cap Canaveral, en Floride, avec 60 autres satellites Internet Starlink. L’étage supérieur de la fusée a déployé les satellites sur une orbite terrestre basse de 302 kilomètres environ une heure après le décollage.

SpaceX a déclaré qu’il testera ses satellites autour de cette basse altitude, où il s’attend à ce que toute défaillance se consume dans l’atmosphère terrestre après quelques mois. Après avoir terminé les vérifications, SpaceX prévoit d’élever les satellites sur une orbite opérationnelle de 550 kilomètres.

Le lancement – le quatrième de SpaceX pour Starlink sans compter deux satellites de démonstration lancés en 2018 – comportait un ensemble amélioré de satellites conçus pour une meilleure efficacité spectrale et un meilleur débit. Le mauvais temps a retardé la mission d’environ une semaine.

Le booster de première étape du Falcon 9 a atterri sur le droneship «Of Course I Still Love You» dans l’océan Atlantique, terminant son troisième voyage dans l’espace. SpaceX a déjà utilisé le booster pour lancer la capsule Crew Dragon de la société lors d’une mission de démonstration de mars 2019 pour la NASA et pour lancer trois satellites radar canadiens en juin dernier.

SpaceX a réussi à attraper un demi-carénage de charge utile avec «Mme Arbre », un bateau équipé d’un grand filet. Jessica Anderson, une ingénieure de fabrication de SpaceX qui a co-narré le lancement, a déclaré que la seconde moitié du carénage avait raté son bateau de récupération. Chef », mais semblait avoir un atterrissage en eau douce.

«Nous allons retirer ce carénage à moitié hors de l’eau et, espérons-le, le réutiliser à l’avenir», a-t-elle déclaré.

Modifications apportées à Starlink

SpaceX a maintenant lancé 242 satellites à large bande Starlink, bien que tous les satellites ne fassent pas partie de la constellation au moment de son entrée en service, une étape prévue plus tard cette année au Canada et aux États-Unis.

Une dizaine de satellites Starlink n’ont pas relevé leur orbite, selon les observations de Jonathan McDowell, astronome du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics qui suit les mouvements des satellites.

Le porte-parole de SpaceX James Gleeson, interrogé sur les 10 satellites, a déclaré que SpaceX “effectuait une désorbitation contrôlée de plusieurs satellites Starlink de première itération”, en utilisant la propulsion embarquée.

“Bien que ces satellites soient opérationnels et capables de fournir un service, la deuxième itération des satellites Starlink que SpaceX a commencé à déployer offre une meilleure efficacité du spectre, plus de capacité et un service optimisé à l’utilisateur final”, a-t-il déclaré.

Les satellites Starlink de SpaceX lancés le 29 janvier pèsent chacun environ 260 kilogrammes, soit une augmentation de 33 kilogrammes par rapport aux 60 satellites lancés en mai 2019.

SpaceX a précisé que les satellites Starlink les plus récents ont quatre antennes à réseau phasé. Les satellites précédents ont été décrits comme ayant des antennes à réseaux phasés «multiples».

SpaceX a modifié la conception de Starlink depuis le début du programme. Les 60 premiers satellites ont été décrits comme pouvant être démolis à 95% lors de la rentrée atmosphérique, ce qui signifie que certains composants risquaient d’atteindre la surface de la Terre. Lors du deuxième lancement dédié en novembre, la conception de Starlink comportait des pièces entièrement démontables.

SpaceX expérimente également des moyens de réduire l’impact de Starlink sur l’astronomie. Plus tôt ce mois-ci, la société a lancé un satellite surnommé «DarkSat» doté d’un revêtement assombrissant pour le rendre moins visible pour les astronomes et les observatoires au sol.

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré en mai 2019 que les versions ultérieures de Starlink comprendraient des liaisons inter-satellites. Il a ensuite déclaré que la société souhaitait garder les satellites Starlink en orbite pendant quatre à cinq ans avant de les désorbiter et de les remplacer par des modèles plus récents et plus performants.