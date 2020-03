SpaceX lance les satellites Starlink et rate son deuxième atterrissage

WASHINGTON – SpaceX a lancé avec succès 60 satellites pour sa constellation Starlink à large bande le 18 mars, mais n’a pas réussi à récupérer la première étape de la fusée, marquant le deuxième coup de pouce consécutif de la société.

La fusée Falcon 9 a décollé à 8 h 16, heure de l’Est, de la station de Cap Canaveral Air Force en Floride et a déployé les satellites sur une orbite terrestre basse de 221 kilomètres environ 15 minutes plus tard. L’un des neuf moteurs du premier étage de la fusée s’est arrêté prématurément pendant la remontée, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a tweeté après la mission.

Le moteur arrêté n’a pas affecté l’insertion orbitale, a-t-il déclaré. Musk ne s’est pas demandé si la panne du moteur avait influé sur l’incapacité de SpaceX à récupérer le booster, qui achevait son cinquième reflight – le plus haut SpaceX a tenté. Musk a déclaré qu’une «enquête approfondie» sera nécessaire avant la prochaine mission de SpaceX.

SpaceX avait précédemment prévu de lancer ses derniers satellites Starlink le 15 mars, mais a interrompu le lancement immédiatement après l’allumage du moteur en raison de ce que SpaceX a décrit comme «des données hors famille» lors d’un contrôle de puissance du moteur.

Le lancement mercredi était le premier SpaceX à utiliser le même booster Falcon 9 pour la cinquième fois. SpaceX a utilisé le même booster pour lancer 10 satellites Iridium Next en juillet 2018, le satellite argentin Saocom-1A en octobre 2018, le satellite indonésien Nusantara Satu en février 2019 et la deuxième mission Starlink dédiée en novembre. La société a conçu des boosters de premier étage Falcon 9 pour effectuer 10 vols chacun.

SpaceX a modifié le profil de mission pour les lancements de Starlink à partir de sa mission du 17 février, déposant 60 satellites sur une orbite elliptique plutôt que circulaire, pour réduire la charge sur la fusée et faciliter la récupération du booster. Cependant, aucune des missions utilisant ce profil modifié n’a réussi.

Le lancement de SpaceX le 18 mars a réussi à réutiliser les moitiés de carénage de charge utile d’une mission Starlink en mai dernier. La société tente de récupérer à nouveau les moitiés de carénage en utilisant les bateaux “Mme Chef “et” Mme Tree », qui sont équipés de grands filets de capture.

SpaceX a maintenant lancé 362 satellites Starlink, comptant deux vaisseaux spatiaux de démonstration en 2018. La société a déclaré qu’elle testera les 60 derniers satellites à leur altitude de descente avant d’utiliser la propulsion électrique pour les amener à leur orbite cible de 550 kilomètres.

SpaceX construit et lance une constellation de jusqu’à 12 000, et potentiellement même 42 000 satellites pour la connectivité Internet mondiale. Musk a déclaré lors de la conférence Satellite 2020 que Starlink est conçu pour desservir 3 à 4% de la population la plus difficile à atteindre. Musk a déclaré que SpaceX ne songe pas à se séparer de Starlink en tant qu’entreprise distincte.