SpaceX lance un nouveau lot de satellites Starlink et perd Falcon 9 lors d’une tentative d’atterrissage

Les choses sur Terre deviennent un peu dangereuses avec la pandémie de COVID-19 en cours, mais SpaceX travaille toujours sur ses plans pour l’espace. La société vient de terminer son dernier déploiement de satellites Starlink, ce qui la rapproche de manière tentante de basculer le commutateur pour la connectivité des consommateurs. Cependant, le PDG Elon Musk confirme que la fusée Falcon 9 n’a pas atterri sur le drone de la société en raison d’un moteur défectueux.

Le brouillard s’est dégagé juste à temps pour le lancement du Falcon 9 ce matin depuis la rampe de lancement 39A au Kennedy Space Center de la NASA, emportant 60 satellites Internet Starlink avec lui. Le décollage s’est parfaitement déroulé, mais nous savons maintenant que l’un des neuf moteurs de la fusée s’est arrêté pendant la remontée. Heureusement, les huit moteurs restants ont compensé la perte de poussée et ont obtenu la deuxième étape où elle devait être libérée.

La deuxième étape a transporté les satellites en orbite, ajoutant à l’essaim déjà massif de nœuds Internet de SpaceX. Cela porte la constellation Starlink à plus de 350, ce qui place SpaceX encore plus en tête en tant que plus grand opérateur de satellites au monde. Le calendrier de lancement actuel comprend trois autres lancements Starlink cette année, ajoutant 180 satellites supplémentaires. Cependant, un seul lancement de plus pourrait permettre à SpaceX de commencer à offrir un service client limité. Musk avait précédemment indiqué qu’il faudrait entre 400 et 800 satellites.

Ouais. Il y a également eu un arrêt précoce du moteur lors de la remontée, mais cela n’a pas affecté l’insertion de l’orbite. Montre la valeur d’avoir 9 moteurs! Une enquête approfondie est nécessaire avant la prochaine mission.

– Elon Musk (@elonmusk) 18 mars 2020

Plus de personnes que jamais ont besoin de connexions Internet fiables à la maison pour continuer à travailler et à apprendre car les autorités continuent de recommander l’éloignement social pour lutter contre les coronavirus. Ce serait le bon moment pour SpaceX de mettre son réseau Starlink en ligne, mais rien ne garantit que SpaceX le fera même après avoir atteint le seuil minimum de 400 nœuds. Sans un réseau entièrement développé, Starlink pourrait souffrir des problèmes de latence qui ont rendu les systèmes Internet par satellite traditionnels indésirables.

Retour à ce booster de première étape – la plupart des lancements de SpaceX se terminent avec la fusée Falcon 9 atterrissant habilement sur un navire drone pour une réutilisation ultérieure. Cependant, le moteur en panne a apparemment empêché la fusée d’atteindre le navire et s’est écrasé dans l’océan. Le booster, connu sous le nom de B1048, a eu une carrière riche en histoire en tant que premier Falcon 9 à effectuer cinq lancements. Il en a eu deux en 2018, deux en 2019 et maintenant un en 2020. Il n’a peut-être pas survécu, mais c’est toujours quatre lancements de plus que n’importe quelle autre fusée.

