SpaceX lancera les humains dans l’espace plus tôt que vous ne le pensez – .

SpaceX enverra enfin des humains dans l’espace en mai, selon le président de la société Gwynne Shotwell.

SpaceX et Boeing font tous deux partie du programme d’équipage commercial de la NASA, et SpaceX sera la première entreprise à lancer des astronautes pour la NASA

La mission durera au moins «quelques jours» et transportera une paire d’astronautes de la NASA jusqu’à la Station spatiale internationale.

Cela fait longtemps, mais le programme Commercial Crew de la NASA produira finalement une mission avec équipage en mai, dit SpaceX. La société affirme qu’elle vise son premier lancement en équipage en mai, juste au coin de la rue et bien devant le concurrent Boeing.

SpaceX a annoncé ses plans immédiats mardi, le président Gwynne Shotwell offrant une poignée de détails clés sur la façon dont les choses se dérouleront, bien que de nombreux détails restent flous. Le plan actuel verra une capsule SpaceX Crew Dragon transporter une paire d’astronautes de la NASA à la Station spatiale internationale pour une brève visite avant de retourner sur Terre.

Comme le rapporte CNBC, Shotwell a clairement indiqué qu’il y avait encore des obstacles à franchir avant que la mission puisse se dérouler comme prévu. «Nous tirons pour le mois de mai. Nous avons du travail à faire, la NASA a du travail à faire », a-t-elle déclaré. “Nous allons devoir passer par un processus de certification.”

L’un des principaux points d’interrogation qui restent pour SpaceX et la NASA est la décision sur la durée réelle de la mission. La durée du séjour à la station spatiale, que Shotwell a décrit comme «à déterminer en ce moment», dictera d’autres aspects de la préparation de la mission. Les deux astronautes qui sont prévus pour faire le voyage inaugural à Crew Dragon – Bob Behnken et Doug Hurley – sont actuellement en formation.

En plus de révéler que mai est le mois cible pour la première mission en équipage, Shotwell a également confirmé que SpaceX prévoyait d’envoyer des capsules Crew Dragon dans l’espace plus d’une fois. SpaceX a bâti une entreprise sur sa technologie de fusée réutilisable, qui est une mesure économique et permet également des délais d’exécution plus rapides pour les missions ultérieures.

Il semble que la société envisage de faire de même avec son vaisseau spatial en équipage. Ce n’est pas une surprise, surtout si l’on considère que la version cargo du vaisseau spatial Dragon est déjà réutilisée pour des missions de ravitaillement à bord de l’ISS. Tous ces vols réussis mis à part, ce premier lancement en équipage sera évidemment la mission la plus ambitieuse jamais entreprise par SpaceX.

En supposant que tout se passe bien, le Crew Dragon de SpaceX cherche à cimenter sa place en tant que référence pour l’envoi d’astronautes de la NASA à la station spatiale. Pendant ce temps, Boeing a du mal à remettre en ordre son vaisseau spatial Starliner après qu’un vol d’essai ayant échoué l’a forcé à abandonner un voyage sans équipage vers l’ISS. La NASA a donné à la société une liste de 61 choses qu’elle doit faire pour arranger les choses, donc il n’est pas clair quand nous verrons de nouveau le vaisseau spatial voler.

