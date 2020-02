SpaceX lancera les humains dans l’espace pour la première fois – .

Eh bien, tout se résume à cela. La NASA a donné le feu vert à SpaceX pour devenir la première entreprise de son programme d’équipage commercial à envoyer des humains dans l’espace. La course entre SpaceX et Boeing, qui avait espéré que son vaisseau spatial Starliner serait le premier à envoyer des humains dans l’espace depuis le sol américain dans environ une décennie, touche à sa fin.

Le lancement, qui n’aura pas lieu avant quelques mois, sera le point culminant d’un travail incroyable de la part de SpaceX, qui a connu son lot de revers en cours de route.

La mission verra une paire d’astronautes de la NASA – Dough Hurley et Bob Behnken – voyager de la Terre à la Station spatiale internationale. Être en mesure d’envoyer des astronautes américains à la station spatiale sans compter sur des sièges à bord de fusées russes a été un objectif majeur pour la NASA, et elle a engagé Boeing et SpaceX pour proposer des vaisseaux spatiaux en équipage capables de combler ce besoin.

Au début, la plupart des analystes ont supposé que Boeing serait le premier à obtenir l’autorisation de la NASA pour envoyer des humains dans l’espace. Cependant, au fil des mois, il est devenu clair que SpaceX atteignait ses jalons plus rapidement que son concurrent. Tout allait si bien pour SpaceX… jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas.

En avril 2019, un test statique de Crew Dragon a provoqué une explosion et une perte totale du véhicule. Une enquête a été lancée et la NASA a noté qu’il y aurait des retards importants en conséquence. Cela a semblé ouvrir la porte à Boeing pour prendre les devants, mais le vaisseau spatial Starliner de la société a rencontré sa propre liste de problèmes et a récemment dû abandonner un voyage sans pilote à la station spatiale après un problème qui a fait que le navire a brûlé trop de carburant tôt sur.

Maintenant que 2020 est bien avancé et que la NASA cherche désespérément un véhicule pour envoyer des astronautes dans l’espace, il semble que SpaceX franchira la ligne d’arrivée en premier. Le lancement, qui devrait avoir lieu début mai, fera partie des records.

Source de l’image: SpaceX

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

