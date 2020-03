SpaceX lancera sa première mission en équipage dès le mois de mai – .

SpaceX et la NASA prévoient le lancement du premier vol en équipage de Crew Dragon vers la Station spatiale internationale dès le mois de mai.

La mission verra deux astronautes de la NASA se rendre à l’ISS après avoir été lancés depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride.

Un retard dans la mission est possible, surtout compte tenu de la pandémie actuelle et des ralentissements, la NASA exhortant une grande partie de sa main-d’œuvre à travailler à domicile.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La NASA et SpaceX visent le lancement de la première mission en équipage dans un vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon pour la mi-fin mai, selon l’agence spatiale américaine. Le lancement sera la première mission en équipage lancée à partir du sol américain depuis le dernier lancement de la navette spatiale en 2011.

Le lancement, qui aura lieu depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride, verra une fusée SpaceX Falcon 9 tirer le Crew Dragon vers la Station spatiale internationale. À bord du vaisseau spatial, les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley. La mission fait suite à un vol d’essai réussi sans équipage du Crew Dragon vers l’ISS quelques mois plus tôt.

La NASA a révélé le calendrier de la fenêtre de lancement dans un nouveau communiqué de presse. “La NASA et SpaceX visent actuellement au plus tôt de la mi-fin à la fin mai pour le lancement”, indique le communiqué. «Cette deuxième mission de démonstration de l’engin spatial Crew Dragon est un autre test en vol de bout en bout du système de vol spatial SpaceX, qui comprendra des opérations de lancement, d’arrimage, d’éclaboussement et de récupération. Il s’agit du dernier test en vol du système avant que SpaceX ne soit certifié pour effectuer des vols opérationnels d’équipage vers et depuis la station spatiale pour la NASA. »

Le partenariat de SpaceX avec la NASA pour un vaisseau spatial capable d’équipage fait partie du programme Commercial Crew de l’agence. SpaceX et Boeing ont été chargés par la NASA de développer un vaisseau spatial et un système de lancement pour livrer des astronautes de la NASA dans l’espace sans avoir à compter sur des sièges à bord de fusées russes. SpaceX est en tête depuis le début, bien que les deux sociétés aient vu leur part de revers et de retards.

Boeing, en particulier, a régulièrement dû repousser des tests cruciaux et, plus récemment, a dû abandonner un voyage vers l’ISS avec son vaisseau spatial Starliner en raison d’un problème. Une enquête de la NASA a révélé des dizaines de problèmes qui doivent être résolus avant qu’un autre test puisse être effectué, et on ne sait pas encore quand la société sera prête à se relancer.

La fenêtre de lancement très lâche de mai pourrait certainement changer, et compte tenu de la crise actuelle de santé publique qui balaie le monde, il ne serait pas exactement choquant de voir le feuillet de lancement à une date ultérieure. La NASA a récemment donné mandat à tout son personnel de travailler à domicile si possible, et au moins deux employés de la NASA ont été testés positifs pour le nouveau coronavirus au cours des dernières semaines.

Source de l’image: NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.