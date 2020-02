SpaceX obtient l’approbation pour construire un vaisseau spatial à Los Angeles

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

SpaceX peut aller de l’avant avec ses plans de construction de fusées à Los Angeles après un vote unanime du conseil municipal de Los Angeles. Le vote 12-0 ouvre la voie à la compagnie de vol spatial d’Elon Musk pour utiliser une grande étendue de terrain au port de Los Angeles pour mener des recherches et construire des composants pour la prochaine fusée Starship. Ce vaisseau spatial pourrait éventuellement emmener des humains sur la lune et sur Mars.

Les résidents de LA seront soulagés ou attristés d’apprendre que les activités de SpaceX au port de Los Angeles ne comprendront pas le lancement de fusées géantes. Il effectuera uniquement des recherches, concevra et construira les fusées à Los Angeles. Néanmoins, ce sera un gros gain de temps pour SpaceX – la nouvelle installation sera proche du siège social de la société à Los Angeles. Jusqu’à présent, la plupart des travaux sur le Starship ont eu lieu à l’installation d’essai SpaceX au Texas.

SpaceX a loué le site pour la première fois en 2018, acceptant de payer un loyer annuel de 1,7 million de dollars. Le contrat comprend également une disposition permettant à SpaceX d’étendre son site de 12,5 acres à 19 acres. Ainsi, l’opération de LA peut se développer avec le programme Starship, et Musk espère en effet qu’il deviendra assez important. SpaceX a annulé un bail il y a deux ans quand il a décidé de faire le développement initial de Starship au Texas, mais cette décision rapproche la production de Starship.

Le Starship est le véhicule de nouvelle génération de SpaceX, destiné à atteindre de nouvelles destinations dans le système solaire et à remplacer le Falcon 9 pour les voyages à courte distance. SpaceX a même présenté le Starship comme une méthode ultra-rapide pour se rendre d’un endroit à un autre sur Terre. Le Starship a été testé sous une forme limitée en tant que véhicule «Starhopper», ce qui a prouvé que les nouveaux moteurs Raptor de la société fonctionnent comme prévu. La prochaine étape est un vol d’essai orbital, qui devrait avoir lieu plus tard cette année.

Musk semble le plus intéressé par le Starship comme un moyen d’amener les gens vers et depuis Mars – techniquement, il est plus dans la partie allant vers Mars. Il envisage le vaisseau spatial transportant des colons vers la planète rouge où ils vivront leurs journées et bâtiront une nouvelle société humaine. Il dit qu’un billet pour Mars coûtera quelques centaines de milliers de dollars, mais il y aura des prêts à ceux qui échoueront. Bien, n’acceptez peut-être pas l’offre d’un milliardaire de travailler sur un gros prêt sur une autre planète. C’est une dystopie de science-fiction qui attend de se produire.

Maintenant lis: