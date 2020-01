SpaceX poursuit sa lutte juridique contre l’US Air Force à propos de contrats de roquettes

SpaceX a porté sa protestation contre les contrats de service de lancement de l’Air Force devant un tribunal californien

WASHINGTON – SpaceX a demandé au tribunal de district américain du district central de Californie de tenir une audience le 2 mars pour examiner la manifestation de huit mois de la société contre l’US Air Force.

Une demande d’audience et de décision de la cour sur l’affaire a été déposée le 8 janvier par SpaceX alors que la société poursuivait avec une protestation initialement déposée en mai auprès de la Cour américaine des revendications fédérales. SpaceX conteste la décision de l’Air Force d’octobre 2018 d’attribuer des contrats de développement de fusées à Blue Origin, Northrop Grumman et United Launch Alliance.

Le gouvernement américain et les trois sociétés qui ont reçu des contrats de l’Air Force ont déposé des requêtes le 17 janvier contre la demande de SpaceX.

SpaceX soutient que l’Air Force a pris une décision injuste en octroyant 2,3 milliards de dollars en accords de service de lancement aux trois fournisseurs de lancement et en excluant SpaceX.

En août, la Cour des réclamations fédérales des États-Unis a rejeté la protestation au motif que le tribunal n’était pas compétent et a accepté de renvoyer l’affaire au tribunal de district de Californie. La Cour des revendications fédérales a statué que les LSA sont des accords de coopération qui ne peuvent pas être contestés légalement comme les attributions de contrats d’approvisionnement standard.

SpaceX a déposé la plainte auprès du tribunal de Californie le 13 septembre et a déposé une plainte supplémentaire le 23 décembre.

L’issue de l’affaire pourrait avoir des implications importantes car les trois gagnants de la LSA et SpaceX sont tous en concurrence pour deux contrats pour fournir des services de lancement à l’Air Force pendant cinq ans à compter de 2022. L’Air Force prévoit de sélectionner deux fournisseurs en 2020 pour le National Lancement de Security Space Phase 2 Launch Service Procurement.

Les contrats LSA attribués en octobre 2018 à Blue Origin (500 millions de dollars), United Launch Alliance (967 millions de dollars) et Northrop Grumman (762 millions de dollars) doivent aider les entreprises à couvrir les coûts de développement de nouvelles fusées et infrastructures nécessaires pour remporter un contrat de phase 2.

Sans fonds LSA, SpaceX doit payer ces coûts. Cela a causé des dommages financiers à la compagnie, a fait valoir SpaceX, et également un «préjudice irréparable» car le fait de ne pas être un destinataire de la LSA signifie que SpaceX ne dispose pas d’un aperçu direct des priorités de conception et des exigences techniques de l’Air Force pour la phase 2 de la compétition.

Réclamation supplémentaire

La plainte et la requête supplémentaires déposées le 8 janvier sont un document fortement expurgé qui reprend les mêmes arguments que ceux présentés dans la protestation initiale mais ajoute quelques rebondissements. L’introduction débute par des remarques faites en 2016 par le regretté sénateur républicain John McCain – exprimant leur frustration quant à la dépendance des États-Unis à l’égard du moteur-fusée russe RD-180 et réprimandant l’Air Force et l’ULA pour ne pas en faire assez pour mettre fin à l’utilisation de ce moteur.

SpaceX dans un langage pointu explique pourquoi il pense que l’Air Force a fait un appel illégal et déraisonnable pour refuser les fonds de la société LSA. Selon la plainte, l’Air Force a pris sa décision au motif que la proposition de la LSA de la compagnie recherchait un investissement du gouvernement dans la fusée Starship de prochaine génération et que l’Air Force considérait le Starship «trop risqué pour un prix LSA».

SpaceX a proposé le Falcon 9 et le Falcon Heavy pour la majeure partie des missions de sécurité nationale requises – connues sous le nom de catégorie A / B – et Starship pour les missions de catégorie C moins fréquentes qui nécessitent de soulever les charges les plus lourdes sur des orbites plus stressantes.

Le vaisseau spatial est un véhicule réutilisable que SpaceX développe pour transporter l’équipage et la cargaison sur l’orbite terrestre et pour l’exploration interplanétaire. Il combine le vaisseau spatial Starship et le propulseur de fusée Super Heavy.

Pour l’approvisionnement des services de lancement de la phase 2, SpaceX propose les fusées Falcon 9 et Falcon Heavy pour toutes les catégories de missions. Il n’a pas proposé Starship, a confirmé la société le mois dernier.

Lors de la manifestation, SpaceX a déclaré que les évaluateurs de l’Air Force considéraient que «les technologies et les capacités du Starship dépassaient largement celles des autres systèmes de lancement proposés» et «changeraient la donne pour l’espace de sécurité nationale». Mais l’Air Force a conclu que SpaceX avait besoin du plus grand investissement du gouvernement afin de rendre Starship adapté aux lancements de catégorie C. SpaceX fait valoir dans la plainte que Starship n’est pas plus risqué que les autres véhicules développés par les gagnants de la LSA que SpaceX appelle «des solutions de lancement conceptuelles qui n’ont pas été construites, testées, lancées ou certifiées pour aucune mission».

Dans des parties de la plainte qui ont été fortement expurgées parce qu’elles contenaient des informations exclusives aux entreprises, SpaceX soutient que Falcon 9 et Falcon Heavy seraient des options moins risquées pour les missions de catégorie A / B que les nouvelles fusées de ses concurrents. Mais l’Air Force a exclu SpaceX du financement de la LSA parce qu’elle ne pensait pas que Starship était une offre de catégorie C adéquate.

SpaceX démontre que le fait d’avoir des véhicules prêts à effectuer des missions de catégorie A / B est une priorité beaucoup plus urgente que les véhicules de catégorie C. L’approvisionnement de la phase 2 exige que les missions de catégorie A / B volent d’ici 2022 tandis que les missions de catégorie C ne volent pas avant 2025. SpaceX a déclaré qu’il s’agissait d’un cas où l’Air Force laissait «la queue proverbiale remuer le chien».

“Eu SMC [Space and Missile Systems Center] annoncé dans la DP que les risques de mission de catégorie C conduiraient les décisions d’investissement de la LSA, SpaceX aurait proposé différemment », explique la plainte supplémentaire.

Que ce passe t-il après?

Bien que SpaceX ait poursuivi avec succès l’Air Force en 2014, il est difficile de prédire comment cette affaire LSA pourrait se terminer, a déclaré l’avocat Michael Listner, fondateur de Space Law & Policy Solutions.

“L’Air Force avait un argument solide devant la Cour des revendications fédérales et SpaceX cherche à prendre une autre photo dans un autre lieu”, a déclaré Listner à SpaceNews.

Listner a noté que SpaceX avance les mêmes arguments qu’il a avancés pendant des années à propos de la prise de décisions de l’Air Force en faveur de l’ULA et de ne pas accorder de crédit à SpaceX pour les capacités qu’elle apporte au marché du lancement de la sécurité nationale. “Que cela fonctionne cette fois, je ne sais pas”, a-t-il dit. “Ce que je dis aux clients, c’est qu’il y a toujours une chance à 50/50.”

Un porte-parole de SpaceX a déclaré à SpaceNews que la société continuerait de présenter le même cas devant le tribunal du district de Californie devant la Court of Federal Claims. Lorsqu’elle a déposé sa réclamation en mai, SpaceX a déclaré que la compagnie «respectueusement désapprouve la décision d’attribution de la LSA de l’Air Force. Bien que nous soutenions l’aviation dans sa stratégie d’acquisition de phase 2 pour les lancements spatiaux de sécurité nationale, comme nous le prévoyons actuellement, nous contestons formellement la décision de la LSA de l’armée de l’air de garantir des conditions de concurrence équitables.