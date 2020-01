SpaceX prêt pour le test d’abandon en vol de Crew Dragon

WASHINGTON – SpaceX a effectué avec succès un test de tir statique le 11 janvier du booster Falcon 9 qui lancera un vaisseau spatial Crew Dragon lors d’un test de son système d’abandon.

Le premier étage du Falcon 9 qui sera utilisé pour le test d’abandon en vol a mis le feu à ses neuf moteurs principaux lors du test à 10 heures du matin, heure de l’Est, au Launch Complex 39A au Kennedy Space Center. SpaceX, dans un tweet peu de temps après le test, a confirmé que le booster était prêt à être lancé le 18 janvier.

Ce lancement confirmera l’efficacité des propulseurs d’abandon du lancement SuperDraco du Crew Dragon pour éloigner la capsule de la fusée en cas de problème lors du lancement. La capsule descendra ensuite sous des parachutes pour une éclaboussure dans l’Atlantique à plusieurs dizaines de kilomètres au large des côtes de Floride.

Cette séparation aura lieu environ 88 secondes après le décollage, selon une présentation faite le 30 octobre par Kathy Lueders, gestionnaire du programme d’équipage commercial de la NASA, lors d’une réunion du comité d’exploration et d’exploitation humaines du Conseil consultatif de la NASA. La capsule qui sera utilisée pour le test a été initialement conçue pour le vol d’essai en équipage Demo-2, mais est passée au test d’abandon en vol après le Dragon qui a effectué le test sans équipage Demo-1 en mars 2019, initialement prévu à cette date. voler sur le test d’abandon en vol, a été détruit lors d’un test de ses propulseurs SuperDraco en avril.

Avant cet incident d’avril, la NASA et SpaceX s’attendaient à ce que le test d’abandon en vol ait lieu au cours de l’été. Lueders, lors de cette réunion d’octobre, a félicité SpaceX pour avoir pu apporter les modifications au vaisseau spatial Crew Dragon qui sont sorties de l’enquête sur l’incident et ne retarder le test que d’environ six mois. “Un revirement assez phénoménal”, a-t-elle déclaré.

Une évaluation de l’environnement réalisée en novembre 2018 par le Bureau des transports spatiaux commerciaux de la Federal Aviation Administration du test d’abandon en vol, qui a estimé que la séparation du Dragon aura lieu entre 83 et 100 secondes après le décollage, a déclaré que le Dragon se séparera lorsque la fusée se 14,6 et 27,8 kilomètres d’altitude et à une vitesse comprise entre Mach 1,5 et 2,5.

Le test d’abandon en vol est l’un des derniers jalons majeurs avant le test en équipage Demo-2, qui transportera les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley jusqu’à la Station spatiale internationale. Dans un tweet le mois dernier, le chef de la direction de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que le vaisseau spatial Crew Dragon pour cette mission devrait être sur le site de lancement en février, “mais que tous les examens de sécurité prendront probablement encore quelques mois”.

Le premier étage du Falcon 9 pour le test d’abandon en vol, désigné B1046, est la première version du bloc 5 de la fusée et a fait trois lancements antérieurs entre mai et décembre 2018. Le deuxième étage sera un modèle de vol mais n’aura pas de Merlin moteur puisque l’interruption aura lieu avant le moment où le deuxième étage s’allumerait.

Le lancement sera également le dernier vol de cette première étape. Le rapport de la FAA 2018 a déclaré qu’après la séparation du Dragon, «la première et la deuxième étape deviendraient instables et se briseraient» à plusieurs kilomètres au large. Les simulations de la rupture, incluses dans le rapport, ont montré que tous les débris tomberaient dans l’océan, dont la plupart couleront. SpaceX récupérera tous les débris qui flottent.

Musk a confirmé dans les tweets du 11 janvier que la première étape du Falcon 9 ne survivra pas au test. «Nous avons essayé de concevoir un moyen de sauver le B1046, mais ce n’est pas possible», a-t-il écrit. “Détruit dans le feu du Dragon.”