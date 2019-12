SpaceX prêt pour un manifeste record en 2020

SpaceX a achevé sa dernière mission de l'année le 16 décembre avec le lancement réussi de JCSAT-18 / Kacific1 à Cape Canaveral, en Floride. C'était le 13e lancement de la société en 2019, le plus bas total de lancement annuel de SpaceX depuis 2016. Cependant, le manifeste Falcon pour 2020 promet d'être beaucoup plus occupé.

La baisse des lancements cette année résulte de deux facteurs majeurs. Premièrement, SpaceX ne résout plus un arriéré causé par deux anomalies en 2015 et 2016. Les contrats de lancement commercial de satellites de communications géostationnaires ont également stagné.

2020 sera une autre histoire, SpaceX devant battre son précédent record de lancements dans un an, 21, qui avait été établi en 2018. L'augmentation attendue est due à Starlink, la nouvelle constellation Internet du fournisseur de lancement. SpaceX prévoit de lancer un lot de satellites Starlink toutes les deux semaines, ce qui équivaudrait à environ 24 lancements en plus de leurs missions contractuelles existantes.

Cela pourrait voir le lancement total de SpaceX en 2020 atteindre au moins le milieu des années 30.

Le rythme rapide des déploiements Starlink permettra à SpaceX d'étendre rapidement sa zone de couverture. De nombreuses autres sociétés, dont OneWeb, Amazon et Telesat, travaillent sur leurs propres constellations concurrentes – il est donc essentiel pour SpaceX de mettre Starlink sur le marché le plus rapidement possible.

SpaceX devrait actuellement commencer son manifeste 2020 avec son troisième lot de satellites Starlink le 3 janvier à 22h24 heure locale (4 janvier 3h24 UTC). Le lancement aura lieu à partir de SLC-40 à Cape Canaveral, en Floride, où SpaceX devrait lancer la grande majorité de leurs missions Starlink.

Le lancement sera le quatrième vol du booster du premier étage B1049, qui deviendra le deuxième booster de SpaceX à voler pour la quatrième fois.

Le quatrième lot de satellites Starlink est alors prévu pour la mi-janvier, SpaceX cherchant à transformer rapidement la rampe de lancement SLC-40.

Pendant ce temps, la société vise actuellement au plus tard le 11 janvier pour le lancement du test d'abandon en vol de Crew Dragon à partir du Pad 39A au Kennedy Space Center en Floride. Le vol verra Crew Dragon démontrer ses capacités d'abandon à partir d'un lanceur Falcon 9 au point de pression aérodynamique maximale sur le lanceur.

Le vol est le plus grand obstacle restant avant que SpaceX ne soit prêt à voler pour la première fois.

SpaceX a déjà atteint son objectif de mener dix tests consécutifs de chute de parachute réussis des parachutes améliorés de Crew Dragon au cours des derniers mois de 2019, ouvrant probablement la voie à la qualification de parachute dans un avenir proche.

La qualification en parachute a été l'un des plus importants éléments ouverts restants avant le vol en équipage.

La première mission en équipage de SpaceX – appelée Demo 2 – verra les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley se lancer dans la Station spatiale internationale à bord du Crew Dragon. Cette mission est actuellement prévue pour le premier trimestre de 2020, et bien que des glissements supplémentaires soient probables, il est entendu qu'elle a de bonnes chances de se produire au cours du premier semestre de l'année.

Une autre mission notable au cours du premier semestre 2020 sera le satellite d'observation de la Terre SAOCOM 1B, dont le lancement est actuellement prévu en mars. SAOCOM 1B rejoindra SAOCOM 1A, lancé par un Falcon 9 en octobre 2018 pour l'agence spatiale argentine CONAE. Le satellite 1A a été lancé à partir de la base aérienne de Vandenberg en Californie – le site de lancement typique pour les missions sur orbites synchrones avec le soleil.

SAOCOM 1B, cependant, sera lancé depuis la Floride – ce qui en fait le premier lancement nécessitant une trajectoire de vol au-dessus de Cuba depuis les années 1960. Ces vols ont été interrompus après qu'un vol en 1960 aurait tué une vache lorsque sa fusée Thor a échoué au-dessus de Cuba.

Des outils de sécurité modernes, dont le système de terminaison de vol automatisé (AFTS), ont permis à la 45th Space Wing de permettre à nouveau des lancements le long d'une telle trajectoire de vol.

SpaceX semble être la première entreprise à avoir adopté la 45th Space Wing avec cette offre avec SAOCOM 1B. Le lancement devrait comporter un retour à l'atterrissage du site de lancement.

Le déplacement de SAOCOM 1B de la côte ouest vers la côte est continuera de combler l'écart dans les lancements basés sur Vandenberg depuis SpaceX. La dernière mission du lanceur basée à Vandenberg était la mission RADARSAT Constellation en juin dernier.

La prochaine mission Vandenberg de SpaceX ne devrait pas avoir lieu avant le deuxième semestre de 2020. SpaceX devrait lancer le vaisseau spatial Sentinel 6A pour la NASA et sa première mission de covoiturage dédiée dans les dernières parties de l'année.

Le nouveau programme de covoiturage de SpaceX permet aux petits clients d’acheter 200 kilogrammes de masse utile pour seulement un million de dollars.

Un lancement d'une mission de défense allemande s'est également manifesté à l'origine pour 2020 à partir de la côte ouest, mais un calendrier actualisé pour ces missions n'a pas été fourni récemment.

En raison du lancement de la plupart des manifestes de SpaceX 2020 depuis la côte est, le fournisseur de lancement a récemment déplacé son droneship basé sur la côte ouest, Just Read the Instructions, en Floride pour prendre en charge la cadence plus élevée des missions Starlink.

Les missions Vandenberg restantes devraient être en mesure d'effectuer un retour au site de lancement à l'atterrissage dans la zone d'atterrissage 4, qui est adjacente à la rampe de lancement SLC-4E de SpaceX.

Un autre lancement notable en 2020 sera le prochain vol de Falcon Heavy. Cet événement n'est pas prévu avant les derniers mois de l'année dans le cadre d'une mission de l'Air Force appelée AFSPC-44. Le vaisseau spatial classé devrait être lancé au sommet d'une toute nouvelle fusée, conformément aux exigences de l'Air Force.

Le dernier lancement de Falcon Heavy a eu lieu en juin 2019, ce qui signifie que Falcon Heavy se déroulera bien plus d'un an entre les vols.

Bien que SpaceX ne puisse pas piloter des boosters éprouvés en vol lors de la prochaine mission Falcon Heavy, la grande majorité du prochain manifeste de la société comportera des boosters réutilisés.

Actuellement, le B1048 a tiré le meilleur parti de n'importe quel booster SpaceX avec quatre vols à son actif. Le B1048 devrait effectuer son cinquième vol au cours d'une mission Starlink au premier trimestre de l'année. Le B1049 devrait également voler pour la cinquième fois après sa mission début janvier.

Il reste à voir combien de fois SpaceX réutilisera un seul booster en 2020, mais la société devrait battre de nombreux records de réutilisabilité.