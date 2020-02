SpaceX prévoit une augmentation importante de son activité de lancement en Floride

WASHINGTON – SpaceX propose une augmentation significative de l’activité de lancement en Floride au cours des prochaines années, y compris des missions sur des orbites polaires et celles qui nécessiteront l’utilisation d’une nouvelle tour d’intégration de charge utile verticale.

Le Bureau des transports spatiaux commerciaux de la Federal Aviation Administration a publié un projet d’évaluation environnementale le 27 février concernant les activités de lancement de SpaceX à partir du complexe de lancement 39A au Kennedy Space Center et du complexe de lancement spatial 40 à la station voisine de Cape Canaveral Air Force. L’évaluation, a indiqué la FAA, sera utilisée dans les licences de lancement commercial nouvelles ou modifiées pour les Falcon 9 et Falcon Heavy de ces sites.

L’une des raisons de cette évaluation, indique le rapport, est que «le manifeste de lancement de SpaceX comprend plus de lancements annuels de Falcon et de rentrées de dragon que ce qui était envisagé dans les précédents rapports. [environmental] analyses. ” SpaceX a effectué 11 lancements à partir de LC-39A et SLC-40 en 2019 et 15 en 2018, le plus grand nombre à ce jour.

Cependant, les projets SpaceX effectuent 38 lancements depuis la Floride en 2020, 30 depuis le SLC-40 et huit depuis le LC-39A. D’ici 2023, la société prévoit pas moins de 70 lancements, 50 de SLC-40 et 20 de LC-39A, un taux annuel qui se maintient jusqu’en 2025. La grande majorité serait des lancements de Falcon 9, même si elle attend jusqu’à 10 Falcon Heavy lance un an, tous à partir de LC-39A.

Le rapport ne traite pas des missions qui expliqueront cette augmentation d’activité, au-delà d’un mélange de missions de la NASA, de sécurité nationale et commerciales. Le déploiement ou la reconstitution de la constellation de satellites Starlink de la société est probablement un facteur majeur du taux de lancement. Le rapport prévoit ailleurs 10 rentrées de vaisseaux spatiaux Dragon par an à partir de 2022, ce qui signifierait un nombre identique de lancements de tels vaisseaux spatiaux sur des fusées Falcon 9, transportant à la fois du fret et des personnes.

Un changement est l’ajout de lancements aux orbites polaires, telles que l’orbite synchrone solaire, de la Floride. Ces lancements ont traditionnellement eu lieu à partir de la base aérienne de Vandenberg en Californie, où des roquettes peuvent décoller sur des trajectoires vers le sud au-dessus de l’océan. La Floride a plutôt été utilisée pour des lancements à faible et moyenne inclinaison, allant de l’orbite de transfert géostationnaire à la Station spatiale internationale.

Une carte du rapport de la FAA montrant la trajectoire que SpaceX utiliserait pour les lancements polaires, y compris les atterrissages de droneship près des Bahamas. Crédit: FAA

Cependant, le rapport indique que SpaceX prévoit que “environ dix pour cent” des lancements futurs en provenance de Floride utiliseront une nouvelle trajectoire sud destinée aux missions en orbite polaire. Cette trajectoire serait parallèle à une partie de la côte de la Floride au sud de Cap Canaveral, à quelques dizaines de kilomètres au large, avant de se diriger vers les Caraïbes. Les premières étapes du Falcon 9 sur de telles missions atterriraient soit à Cap Canaveral, soit sur un droneship positionné au sud-ouest des Bahamas et au nord de Cuba.

La nouvelle trajectoire soulève certains problèmes concernant les booms sonores le long de la côte de Floride. Un rapport de mars 2019 de Blue Ridge Research and Consulting, inclus en annexe à l’évaluation environnementale, a déclaré que les villes le long de la côte, y compris Vero Beach, Fort Pierce et Port Saint Lucie, pouvaient entendre des booms sonores à peu près comparables au tonnerre et peu susceptibles de causer des dommages.

Cependant, le rapport indique qu’une «région de boom à focale étroite» de moins de huit kilomètres carrés pourrait se former au nord de Vero Beach où la surpression du boom sonore dépasserait deux livres par pied carré, y compris une superficie d’environ 0,025 kilomètres carrés avec un pic surpression de 4,6 livres par pied carré. Cela créerait une «faible probabilité de dommages à la structure (au verre, au plâtre, aux toits et aux plafonds) pour les structures bien entretenues», note le rapport, ajoutant que l’emplacement spécifique de la surpression maximale dépendrait de la trajectoire de vol et des conditions atmosphériques .

La première utilisation de cette trajectoire polaire est attendue dans un mois environ, lorsqu’un Falcon 9 lancera le satellite argentin d’imagerie radar SAOCOM 1B depuis le SLC-40 le 30 mars. Un autre Falcon 9 a lancé le satellite SAOCOM 1A en orbite polaire à partir de la Vandenberg Air Force Base à Octobre 2018.

L’évaluation environnementale a également fourni de nouveaux détails sur une tour de service mobile (MST) que SpaceX propose de construire au LC-39A. Le MST y fournirait des «capacités d’intégration verticale» pour les charges utiles, principalement pour les missions de sécurité nationale. Les dirigeants de SpaceX ont précédemment déclaré qu’ils prévoyaient qu’une telle structure soit éligible pour les futures charges utiles de sécurité nationale qui nécessitent une intégration verticale plutôt que l’intégration horizontale que SpaceX effectue pour d’autres charges utiles, mais ont offert peu de détails à ce sujet.

La tour de 11 étages aurait une hauteur de 86,5 mètres et une largeur de 36 mètres. Il se déplacerait sur des rails d’une «position d’intégration» entourant le lanceur sur la plate-forme à une «position de lancement» à près de 40 mètres. Le rapport ne précise pas quand SpaceX prévoit de commencer la construction du MST ni quand il sera terminé.

L’évaluation environnementale ne couvre que les activités de lancement de Falcon 9 et Falcon Heavy et n’examine pas les plans du système de lancement de nouvelle génération de SpaceX, Starship / Super Heavy. Le rapport fait référence à une étude antérieure sur les modifications apportées au LC-39A pour soutenir les lancements de Starship, publiée en août, et note que lorsque ces nouveaux véhicules atteindront un taux de vol prévu pouvant aller jusqu’à 24 lancements par an, «le nombre de lancements de Falcon serait diminution.”