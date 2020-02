SpaceX relance les plans pour la construction de véhicules de lancement à Los Angeles

WASHINGTON – SpaceX a relancé des plans pour développer une usine de fabrication de lanceurs au port de Los Angeles, un peu plus d’un an après avoir abandonné son accord initial là-bas.

Le conseil des commissaires du port de Los Angeles a approuvé le 20 février un vote vocal un accord entre le port et SpaceX pour louer 12,5 acres de propriété dans le port. Le bail durerait 10 ans, avec des options pour deux prolongations de 10 ans.

Ni les responsables du port ni SpaceX n’ont divulgué les plans spécifiques de la société pour la propriété, qui compte actuellement plusieurs bâtiments vacants d’un ancien locataire, Southwest Marine. Le contrat de location stipule que la propriété sera utilisée pour «la construction et l’exploitation d’une installation de recherche et développement, la conception et la fabrication de véhicules aérospatiaux spécialisés et les opérations de récupération et de transport tributaires de l’eau».

«Nous sommes très inspirés par cette propriété», a déclaré Matthew Thompson, directeur de l’environnement, de la santé et de la sécurité chez SpaceX, lors d’un témoignage lors de la réunion du conseil d’administration. «Nous sommes très intéressés à développer nos opérations là-bas et je pense que cela représente une opportunité unique pour nous, basée sur l’histoire précédente du projet, et évidemment l’accès à l’eau pour certains des plans que nous avons pour le projet.»

SpaceX et le port avaient précédemment conclu un accord de location de la propriété en 2018, lorsque la société a annoncé qu’elle prévoyait d’y construire une usine pour ce qui était alors connu sous le nom de Big Falcon Rocket, désormais connu sous le nom de Starship et Super Heavy. La grande taille des véhicules nécessite l’accès à l’eau du site portuaire prévu pour transporter les véhicules vers des sites de lancement en Floride ou au Texas.

Cependant, en janvier 2019, SpaceX s’est retiré du projet, annonçant que pour «rationaliser les opérations», il construirait des véhicules Starship sur son site du sud du Texas. L’entreprise a également commencé à construire un deuxième véhicule Starship sur un site industriel à Cocoa, en Floride, près de Cap Canaveral.

Le mois dernier, cependant, SpaceX a approché le port au sujet d’un contrat de location révisé, selon des rapports locaux qui ont déclaré que SpaceX était intéressé à retourner au port “après avoir rencontré des complications” avec son projet de construire des véhicules ailleurs.

Le nouvel accord, cependant, est réduit par rapport au bail d’origine. Cet accord initial prévoyait initialement que SpaceX construirait une usine de 80 000 pieds carrés sur la propriété, avec la possibilité de construire jusqu’à 200 000 pieds carrés d’installations supplémentaires. Le site emploierait à terme 700 personnes.

Le nouveau plan, cependant, appelle à une «réutilisation adaptative» des bâtiments existants de Southwest Marine sur le site, a déclaré Marisa Katnich, directrice du fret et de l’immobilier industriel pour le port de Los Angeles, lors de l’audience. «Les plans SpaceX maximiseront les opportunités de revitaliser et de transformer le site, tout en respectant toutes les règles de gestion des structures historiques», a-t-elle déclaré.

Ces plans révisés ont suscité une série de questions d’une commissaire, Diane Middleton, qui a noté que le contrat de location stipule que la propriété ne créera qu’environ 130 emplois en aérospatiale. Elle a également remis en question 44,1 millions de dollars de crédits de loyer auxquels SpaceX aurait droit pour compenser les améliorations immobilières et la restauration du site. “Je ne suis pas en faveur de céder des biens portuaires”, a-t-elle déclaré.

Katnich a déclaré que l’accord devrait créer des emplois dans la construction au-delà des 130 emplois en aérospatiale. “Parce que SpaceX n’a ​​pas encore terminé son plan de construction, car il y a une certaine variabilité dans ce qu’ils vont construire, ils n’ont pas encore ces chiffres”, a-t-elle déclaré.

Les plans initiaux de SpaceX pour la propriété consistent à y construire une tente de taille non spécifiée. SpaceX a utilisé de grandes tentes dans d’autres installations, comme le sud du Texas, pour les travaux de construction. “Il semble qu’il y ait une certaine urgence de la part de SpaceX à se lancer rapidement, c’est pourquoi ils sont passés à ce concept de tente, plutôt que d’attendre de construire un bâtiment”, a déclaré Middleton.

Katnich a déclaré qu’elle ne savait pas si cette tente serait une structure permanente sur le site et aurait donc droit à un crédit de loyer. Elle a ajouté que, compte tenu des ajustements annuels des loyers pour l’inflation et des ajustements quinquennaux pour la juste valeur marchande, le port a estimé qu’il ne verrait pas de flux de trésorerie positifs avant la 18e année de l’accord, en supposant que SpaceX utilise toutes les ressources disponibles. crédits de loyer.

Middleton semblait satisfait de ces problèmes. «Je peux seulement dire à SpaceX que nous espérons que vous serez de bons voisins», a-t-elle déclaré, votant plus tard en faveur du contrat de location avec ses collègues commissaires.

L’accord doit encore être approuvé par le conseil municipal de Los Angeles, qui devrait intervenir lors d’une réunion du conseil la semaine prochaine. Le conseil a approuvé à l’unanimité l’accord initial en mai 2018.

SpaceX, quant à lui, poursuit les travaux de construction de son prochain prototype de vaisseau spatial, appelé Starship SN1, à Boca Chica, au Texas. Elon Musk a tweeté le 20 février une vidéo d’une «baie haute» presque terminée qui sera utilisée pour l’empilement vertical des principales sections de Starship. La société n’a pas annoncé de date pour les premiers vols de ce véhicule, et bien qu’elle ait déposé des demandes de licences de la Federal Communications Commission pour les opérations de télémétrie et de radar liées aux vols d’essai suborbitaux du véhicule, elle n’a pas encore obtenu de licence de lancement de la Federal Aviation Administration ou permis expérimental requis pour ces vols.