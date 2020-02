SpaceX remporte un contrat avec la NASA pour lancer une mission des sciences de la Terre

MOUNTAIN VIEW, Californie – La NASA a attribué un contrat à SpaceX le 4 février pour le lancement d’une mission des sciences de la Terre qui a réussi à éviter plusieurs annulations.

La NASA a annoncé qu’elle avait choisi SpaceX pour lancer le vaisseau spatial Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem (PACE) sur un Falcon 9 de Cape Canaveral, en Floride, en décembre 2022. L’agence a déclaré que le contrat était évalué à 80,4 millions de dollars, couvrant le lancement et les prestations de service. SpaceX a déclaré séparément que le lancement utilisera un Falcon 9 «éprouvé en vol», où la première étape de la fusée a déjà lancé une ou plusieurs missions.

“SpaceX est honoré de continuer à soutenir les missions d’observation scientifique critiques de la NASA en lançant PACE, qui aidera l’humanité à mieux comprendre, protéger et préserver notre planète”, a déclaré Gwynne Shotwell, présidente et chef de l’exploitation de SpaceX, dans un communiqué de la société.

Le vaisseau spatial PACE de 1 700 kilogrammes fonctionnera sur une orbite héliosynchrone à une altitude de 676,5 kilomètres. Le vaisseau spatial transportera l’Ocean Color Imager, fonctionnant de l’ultraviolet à l’infrarouge à ondes courtes qui permettra des études du phytoplancton dans l’océan, ainsi que deux polarimètres pour étudier les propriétés des nuages, des aérosols et de l’océan. La mission a un plafond de coûts de 805 millions de dollars.

“La mission PACE représente le prochain grand investissement du pays dans la compréhension et la protection de notre planète”, a déclaré la NASA dans le communiqué annonçant le contrat de lancement. Cependant, les trois dernières propositions budgétaires de la NASA, pour les exercices 2018, 2019 et 2020, ont toutes cherché à annuler le PACE comme mesure d’économie. Au cours des trois années, le Congrès a rétabli le financement de la mission, y compris 131 $ pour la mission dans le projet de loi de dépenses pour l’exercice 2020 adopté en décembre.

À ce jour, SpaceX a lancé deux missions scientifiques de la NASA, le satellite océanographique Jason-3 et le vaisseau spatial d’astronomie TESS. La société compte désormais cinq missions de ce type sur son manifeste, y compris des récompenses en 2019 pour la mission d’interception d’astéroïdes DART et la mission d’astronomie des rayons X IXPE. La mission DART a une valeur contractuelle de 69 millions de dollars et la mission IXPE de 50,3 millions de dollars.