SpaceX remporte un contrat de fret commercial avec la NASA pour Lunar Gateway

WASHINGTON – La NASA a annoncé le 27 mars qu’elle avait choisi SpaceX pour fournir des services de transport de marchandises pour la passerelle lunaire prévue par l’agence.

SpaceX est la première, et à ce jour seulement, sélectionnée par la NASA pour son programme Gateway Logistics Services. Inspiré du programme de fret commercial de la Station spatiale internationale, le programme paiera les services de transport de fret à destination et en provenance de la passerelle lunaire pour soutenir les missions en équipage là-bas et à la surface lunaire.

SpaceX utilisera un nouveau vaisseau spatial, appelé Dragon XL, lancé sur la fusée Falcon Heavy de la société pour transporter la cargaison vers la passerelle lunaire. SpaceX a décrit le vaisseau spatial, dont il n’avait pas divulgué le développement, comme une variante du vaisseau spatial Dragon existant de la société capable de transporter plus de cinq tonnes métriques de marchandises sous pression et non pressurisées.

Une illustration de Dragon XL publiée par la NASA a montré que le vaisseau spatial était cylindrique, et non la forme conique du cargo Dragon ou de sa nouvelle variante d’équipage. La demande de propositions de Gateway Logistics Services exigeait l’élimination du fret de la station, mais pas son retour sur Terre.

“La passerelle est la pierre angulaire de l’architecture Artemis à long terme et cette capacité de fret commercial dans l’espace lointain intègre encore un autre partenaire de l’industrie américaine dans nos plans pour l’exploration humaine sur la lune en préparation d’une future mission sur Mars”, a déclaré Jim Bridenstine, administrateur de la NASA. dans une déclaration d’agence annonçant le prix.

“Le retour sur la Lune et le soutien de l’exploration spatiale future nécessitent une livraison abordable de quantités importantes de marchandises”, a déclaré Gwynne Shotwell, président de SpaceX, dans le même communiqué. «Grâce à notre partenariat avec la NASA, SpaceX fournit des recherches scientifiques et des fournitures essentielles à la Station spatiale internationale depuis 2012, et nous sommes honorés de poursuivre le travail au-delà de l’orbite terrestre et de transporter le fret Artemis jusqu’à Gateway.»

La NASA a lancé un appel à propositions pour le programme Gateway Logistics Services en août. Les entreprises devaient proposer des engins spatiaux capables de transporter au moins 3 400 kilogrammes de cargaison sous pression et 1 000 kilogrammes de cargaison non pressurisée jusqu’à la passerelle, et être en mesure d’éliminer au moins autant de cargaison de la passerelle. Les propositions étaient attendues en octobre et la NASA devait initialement attribuer des récompenses d’ici la fin de 2019. L’agence n’a pas révélé la raison du retard de près de trois mois.

Chaque mission restera ancrée à la station jusqu’à un an et pourrait fournir un volume supplémentaire aux équipages. «Le fait d’apporter un fournisseur de services de logistique à bord nous permet de transporter toutes les fournitures essentielles dont nous avons besoin pour la passerelle et sur la surface lunaire pour effectuer des recherches et des démonstrations technologiques dans l’espace que nous ne pouvons faire nulle part ailleurs. Nous prévoyons également d’effectuer diverses recherches sur et au sein du module logistique », a déclaré Dan Hartman, responsable du programme Gateway Gateway Johnson Space Center de la NASA, dans le communiqué.

Les conditions financières du contrat n’ont pas été divulguées. Le contrat est une livraison à durée indéterminée, une attribution de quantité indéfinie, avec un coût total sur l’ensemble du programme de 15 ans, qui pourrait ultérieurement inclure d’autres sociétés, de 7 milliards de dollars.

Le nombre de missions que SpaceX effectuera, et quand, n’ont pas été dévoilés, mais un changement dans la stratégie d’exploration lunaire de la NASA pourrait signifier moins d’opportunités à court terme. Doug Loverro, administrateur associé de la NASA pour l’exploration et les opérations humaines, a déclaré lors d’une réunion du comité consultatif du 13 mars que la NASA sortait la passerelle du “chemin critique” pour un retour humain à la surface lunaire en 2024 et avait simplifié sa conception. La NASA n’a pas développé ces plans révisés depuis ses commentaires.

“Franchement, si nous n’avions pas fait cette simplification, j’allais devoir annuler Gateway parce que je ne pouvais pas me le permettre”, a déclaré Loverro lors de la réunion. «En le simplifiant et en le retirant du chemin critique, je peux maintenant le garder sur la bonne voie.»

Il a souligné que la porte d’entrée restait importante pour les plans d’exploration lunaire à long terme «durables», qui comprendront également des contributions de partenaires internationaux. “En retirant Gateway du chemin critique pour l’atterrissage lunaire en ’24, je crois que ce que nous avons fait, c’est créer un programme Gateway bien meilleur”, a-t-il déclaré.