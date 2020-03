SpaceX revendique un certain succès dans l’assombrissement des satellites Starlink

WASHINGTON – SpaceX dit qu’il prendra davantage de mesures pour réduire l’impact de sa constellation de satellites Starlink sur l’astronomie, bien que les astronomes ne soient pas d’accord avec les déclarations d’Elon Musk selon lesquelles le système n’aura aucun effet sur leur travail.

SpaceX a lancé sa dernière série de satellites Starlink le 18 mars, le quatrième lancement de ce type cette année et le sixième au total. La société a placé 362 satellites Starlink en orbite, comptant deux satellites expérimentaux lancés en 2018, et presque tous restent en orbite.

Depuis le lancement à grande échelle de Starlink en mai 2019, les astronomes ont averti que les satellites, beaucoup plus lumineux que prévu, pourraient interférer avec leurs observations, en particulier si SpaceX prévoit de lancer 12000 satellites ou plus dans les prochaines années. En réponse à ces préoccupations, SpaceX a inclus un «DarkSat» expérimental parmi les 60 satellites Starlink lancés le 6 janvier, avec des parties du satellite assombries pour réduire sa réflectivité et donc sa luminosité.

Lors de la diffusion sur le Web de la société du dernier lancement de Starlink, SpaceX a remporté un certain succès avec cet effort. “Les résultats préliminaires montrent une réduction notable”, a déclaré Jessica Anderson, l’une des hôtes de la webémission. Elle a ajouté que la société avait «quelques autres idées qui, selon nous, pourraient réduire encore plus la réflectivité».

L’un d’eux, a-t-elle dit, était un «parasol» qui se déploierait comme un parasol du satellite. Cela sera testé lors d’une future mission Starlink, mais elle n’a pas donné plus de détails sur le pare-soleil lui-même ni sur le moment où il serait piloté.

Le chef de la direction de SpaceX, Elon Musk, a également mentionné l’option de pare-soleil lors d’une interview sur scène lors de la conférence Satellite 2020, le 9 mars. . “Nous menons un tas d’expériences.” Cela comprend un pare-soleil et d’autres étapes «pour minimiser le potentiel d’impact».

Cependant, l’affirmation de la société selon laquelle DarkSat a atteint une «réduction notable» de la luminosité n’est pas nécessairement étayée par des observations récentes. Dans un article publié sur le serveur de préimpression en ligne arXiv le 17 mars, des astronomes utilisant un petit télescope au Chili ont mesuré la luminosité de DarkSat et l’ont comparée à un autre satellite Starlink sans traitements d’assombrissement. Ils ont trouvé que DarkSat était d’environ 0,88 magnitude, ou 55%, plus faible que le DarkSat ordinaire.

Cela est loin de ce que recherchent de nombreux astronomes. Lors d’une table ronde du 11 mars organisée par l’American Astronomical Society, Tony Tyson, scientifique en chef de l’Observatoire Vera Rubin en construction au Chili, a déclaré que les simulations des satellites Starlink ont ​​montré que non seulement les satellites feraient des stries lumineuses sur les images prises par le télescope, mais créer d’autres artefacts d’image en saturant les pixels dans le détecteur.

“Si nous pouvions rendre ces vaisseaux spatiaux particuliers, les Starlinks, plus sombres de 10 à 20 fois, cela pourrait supprimer bon nombre de ces artefacts”, a-t-il déclaré. “Il ne supprimera pas la piste principale – il sera toujours là – mais il supprimera les artefacts afin que nous puissions obtenir la science des données.”

Au moment de cet événement, il y avait encore peu d’informations disponibles sur la quantité de gradateur DarkSat était le reste de la constellation Starlink. Lors de son lancement début janvier, le vaisseau spatial n’a atteint son orbite opérationnelle qu’à la fin février, permettant des comparaisons précises de sa luminosité.

“Il s’agit d’une expérience continue”, a déclaré Tyson à propos des observations de DarkSat, notant que des mesures de sa luminosité avaient été prises la nuit précédente. Les données du petit télescope chilien analysées dans la préimpression arXiv provenaient principalement d’une seule nuit d’observations début mars après que DarkSat ait atteint son orbite opérationnelle.

Tyson a toutefois souligné la coopération entre SpaceX et la communauté astronomique pour réduire la luminosité des futurs satellites Starlink. “Nous avons eu une collaboration vraiment agréable depuis maintenant quelques mois avec les ingénieurs de SpaceX”, a-t-il déclaré. «Il y a beaucoup d’idées sur la table pour assombrir leurs satellites. Ce n’est que le premier. »

Musk, dans son apparence Satellite 2020, a affirmé que la constellation Starlink n’aura finalement aucun effet sur l’astronomie au sol. “Je suis convaincu que nous n’aurons aucun impact sur les découvertes astronomiques”, a-t-il déclaré. “Zéro. C’est ma prédiction. Nous prendrons des mesures correctives s’il est supérieur à zéro. “

Des astronomes comme Tyson, cependant, n’iraient pas si loin pour dire que Starlink n’aura aucun effet “zéro” sur leurs observations. “J’espère à l’avenir qu’ils seront suffisamment assombris, comme je l’ai mentionné, juste pour sortir de cette région où nos détecteurs sont très affectés”, a-t-il déclaré. “La piste sera toujours là, bien sûr, mais peut-être que nous pouvons sauver une partie de la science.”