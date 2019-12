SpaceX s'apprête à accélérer la cadence de lancement avec une série de missions Starlink – .

Les équipes de SpaceX à travers les États-Unis se préparent à ce que le chef de l'exploitation de l'entreprise prévoit un nombre record de lancements en 2020.

Avant la fin du mois de janvier, SpaceX vise à effectuer quatre lancements de Falcon 9 depuis la côte de la Floride, trois pour le réseau à large bande Starlink de la société, et un test d'abandon en vol crucial pour le vaisseau spatial Crew Dragon au plus tôt le 11 janvier.

SpaceX a effectué son lancement final de 2019, terminant l'année avec 13 missions – 11 utilisant le Falcon 9 «à bâton unique» et deux utilisant le Falcon Heavy avec trois booster core connectés ensemble. Les 13 missions ont réussi.

L'entreprise a réalisé 21 lancements en 2018 et 18 en 2017.

Cela représente 52 missions consécutives réussies – l'une des séquences de succès les plus anciennes de l'industrie mondiale du lancement – depuis qu'une fusée Falcon 9 a explosé sur la rampe de lancement de Cap Canaveral lors des derniers préparatifs pour un test de tir avant le vol dans Septembre 2016, endommageant le complexe de lancement et détruisant un satellite de communication israélien.

Gwynne Shotwell, président et chef de l'exploitation de SpaceX, a déclaré que la société était sur le point de lancer beaucoup plus de roquettes l'année prochaine.

"Je pense qu'en 2020, nous ferons plus, et c'est à cause de Starlink", a-t-elle déclaré lors d'une table ronde avec des journalistes plus tôt ce mois-ci. «Je pense que nous aurons 14 ou 15 lancements non Starlink, puis nous volerons Starlink aussi souvent que possible.

"J'ai besoin que les deuxièmes étages soient construits un peu plus rapidement, mais nous viserions probablement 35 à 38 missions l'année prochaine", a déclaré Shotwell.

Chaque lancement de Falcon 9 et Falcon Heavy nécessite une nouvelle deuxième étape produite dans l’usine de SpaceX à Hawthorne, en Californie. Mais de nombreux lancements de SpaceX utilisent des boosters de premier étage réutilisés. Cela soulage la pression sur les équipes de production, ont déclaré des responsables de SpaceX.

La société indique qu'elle prévoit de construire une dizaine de nouveaux premiers étages Falcon 9 à Hawthorne l'année prochaine. Cela représente environ 16 à 18 nouvelles premières étapes fabriquées par SpaceX il y a quelques années. La réduction du taux de construction du booster a permis à SpaceX de réaffecter des ingénieurs et des techniciens à d'autres rôles au sein de l'entreprise, ont déclaré des responsables.

Le test d'abandon du Crew Dragon en janvier utilisera une fusée Falcon 9 lancée depuis le pad 39A du Kennedy Space Center de la NASA. Environ une minute et demie après le lancement, les moteurs du premier étage du Merlin du Falcon 9 s'arrêteront et la capsule Crew Dragon déclenchera ses propulseurs d'arrêt SuperDraco pour tirer à distance du haut du lanceur.

L'exercice d'évacuation à haute altitude prouvera la capacité de la capsule à transporter en toute sécurité ses passagers astronautes loin d'une panne de fusée en vol avant que la NASA n'autorise le Crew Dragon à transporter des humains plus tard en 2020. Le Crew Dragon se lancera en parachute vers une éclaboussure dans l'océan Atlantique. au large de la côte est de la Floride, où les équipes de SpaceX le récupéreront et le ramèneront au port.

La NASA verse à SpaceX plus de 3 milliards de dollars pour développer, construire et piloter des vaisseaux spatiaux Crew Dragon pour transporter les équipages vers et depuis la Station spatiale internationale.

Le test d'abandon en vol était auparavant prévu pour fin décembre, puis le 4 janvier. La nouvelle date de lancement cible du 11 janvier est en attente d'approbation de la gamme Eastern de l'US Air Force, selon la NASA.

Le vaisseau spatial Crew Dragon SpaceX se prépare pour le test d'abandon à haute altitude, a terminé une série de tests de feu à chaud sur un stand à Cape Canaveral Air Force Station en novembre. Les tirs d'essai ont vérifié le correctif de SpaceX pour un problème de valve qui a provoqué l'explosion d'une capsule Crew Dragon lors d'un test de feu chaud similaire en avril.

Shotwell a estimé que l'explosion de la capsule Crew Dragon en avril seulement avait causé trois à quatre mois de retard dans le programme d'équipage commercial de SpaceX.

Jusqu'à 180 satellites Starlink seront lancés au cours des trois prochaines missions Falcon 9 consacrées à la construction d'une flotte en orbite de stations relais pour le service Internet mondial prévu de SpaceX.

Le prochain lancement, prévu pour le 3 janvier vers 22 h 20. L'EST (0320 GMT le 4 janvier) de la plateforme de lancement Complex 40 de la station de l'Air Force de Cap Canaveral, ajoutera environ 60 satellites aux 120 vaisseaux spatiaux que SpaceX a lancés en orbite lors de deux précédentes missions Falcon 9 en mai et en novembre.

SpaceX prévoit d'exploiter le bloc initial de 1 584 satellites Starlink sur des orbites à 550 kilomètres au-dessus de la Terre. La société, fondée par le milliardaire Elon Musk, a l'approbation réglementaire de la Federal Communications Commission pour éventuellement mettre en service une flotte de jusqu'à 12 000 petites stations haut débit Starlink.

SpaceX a confirmé jeudi qu'il prévoyait un lancement de Falcon 9 / Starlink fin janvier à partir du pad 40. La mise à jour faisait suite à des annonces similaires de SpaceX sur le calendrier de deux missions Starlink précédentes fin décembre et mi-janvier, toutes deux également du Complex 40.

Le lancement fin décembre a été reporté au 3 janvier.

Shotwell avait prédit que SpaceX effectuerait plus de 13 lancements en 2019, mais certaines missions ont été retardées.

"Je pense que les seuls que nous avons retardés sont quelques Starlinks, puis l'équipage", a déclaré Shotwell. "Pour la première fois, nous attendons nos clients, ce qui est un endroit beaucoup plus heureux pour nous."

Les prévisions de Shotwell du manifeste de lancement de SpaceX 2020 supposent que la société peut lancer une mission Starlink deux fois par mois, chacune avec jusqu'à 60 satellites.

"La production sur Starlink se déroule très bien", a-t-elle déclaré plus tôt ce mois-ci lors d'une réunion avec des journalistes au siège de SpaceX à Hawthorne, en Californie. «Je pense que le prochain vol (ensemble) a été expédié au Cap. Nous construisons environ sept satellites… À partir de la nouvelle année, vous devriez voir une mission toutes les deux à trois semaines de notre part. Nous organiserons une mission Starlink pour un lancement client. Mais cela devrait être à peu près la cadence. "

Les satellites à écran plat Starlink, construits dans une installation SpaceX à Redmond, dans l'État de Washington, remplissent le volume du carénage de charge utile du Falcon 9. Chaque satellite pèse environ 573 livres, ou 260 kilogrammes, et le vaisseau Starlink empilé ensemble constitue la charge utile la plus lourde jamais lancée par SpaceX.

Le calendrier de lancement prévu de SpaceX en 2020 comprend la première mission du Crew Dragon avec des astronautes, prévue dès le premier trimestre de l'année. Les astronautes de la NASA, Bob Behnken et Doug Hurley, voleront à bord du Crew Dragon vers la Station spatiale internationale après avoir lancé une fusée Falcon 9 depuis le pad 39A au Kennedy Space Center en Floride.

Fin 2020, SpaceX prévoit de lancer sa quatrième fusée Falcon Heavy à partir du pad 39A au Kennedy Space Center avec une charge utile de l'US Air Force. Pour cette mission, désignée AFSPC-44, le Falcon Heavy visera une orbite géosynchrone circulaire à haute altitude à plus de 22 000 miles (près de 36 000 kilomètres) au-dessus de la Terre.

SpaceX prévoit également de lancer deux missions Dragon cargo de Cap Canaveral à la station spatiale en 2020 – en mars et août – et deux satellites de navigation GPS de l'Armée de l'Air devraient embarquer des fusées Falcon 9 en orbite depuis la côte de la Floride en mars et juillet.

Un satellite argentin d'observation radar nommé SAOCOM 1B devrait être lancé en mars à partir de Cap Canaveral au sommet d'une fusée Falcon 9. Cette mission, visant une orbite polaire synchrone au soleil, a été déplacée de la base aérienne de Vandenberg et sera le premier lancement d'orbite polaire depuis la Floride depuis 1960.

Le lancement de SpaceX à Vandenberg reprendra en novembre 2020, lorsqu'un satellite océanographique américano-européen nommé Sentinel 6A décollera de la base de lancement californienne sur une fusée Falcon 9.

Envoyez un courriel à l'auteur.

Suivez Stephen Clark sur Twitter: @ StephenClark1.