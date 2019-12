SpaceX s'apprête à déployer un autre grand lot de satellites Internet à mesure que la constellation Starlink s'agrandit

Pour la troisième fois en moins de quatre semaines, SpaceX a annoncé une nouvelle mission Starlink à 60 satellites, ce qui en fait le deuxième lancement Starlink prévu au premier mois de la nouvelle année.

Cette mission sera le cinquième lancement dédié de la société Starlink, faisant référence au fait que SpaceX utilise toutes les performances de Falcon 9 à ses propres fins internes. Composé de 60 satellites à plat, SpaceX a achevé son premier lancement dédié de Starlink – connu sous le nom de Starlink v0.9 – en mai 2019, suivi du premier lancement de 60 satellites finalisés «Starlink v1.0» le 11 novembre, une mission connue sous le nom de Starlink-1.

Sauf retards, le prochain lancement de Starlink v1.0 – Starlink-2 – sera le 14e et dernier lancement de SpaceX de l'année et devrait décoller au plus tôt à 23 h 40 HE, le 30 décembre (03:40 UTC, 31 décembre ), mission annoncée par la société le 24 novembre. À peine deux semaines plus tard, SpaceX a annoncé l'accréditation des médias pour Starlink-3, dont le lancement est prévu en janvier 2020.

À peine dix jours après l'annonce de Starlink-3, SpaceX a annoncé des plans pour Starlink-4. Prévu pour un lancement au plus tôt «fin janvier», Starlink-4 est désormais la troisième mission Starlink que SpaceX a annoncée en moins de quatre semaines, dont le lancement est prévu pour les trois prochaines semaines.

Comme indiqué précédemment sur Teslarati, le fait que SpaceX ait annoncé deux missions Starlink en deux semaines correspondait bien à l'objectif de la société de réaliser jusqu'à 24 lancements Starlink dédiés en 2020.

«À peine deux semaines après l'ouverture par SpaceX de l'accréditation des médias pour Starlink-2, le deuxième lancement des satellites« v1.0 »finalisés et le troisième lancement global, la société a annoncé que cette mission fin décembre serait suivie d'un autre lancement de Starlink en janvier. 2020. Cela suit presque exactement les plans annoncés de SpaceX pour pas moins de 24 lancements Starlink dédiés en 2020, un exploit qui briserait à lui seul le record actuel de SpaceX de 21 lancements effectués en une seule année.



Eric Ralph – 10 décembre 2019

Avec l'annonce Starlink-4 de SpaceX le 19 décembre, il est désormais clair que la société met son argent là où elle est par rapport à ce qui pourrait autrement être perçu comme une cible musquée dans le ciel. Le PDG Elon Musk est (in) célèbre pour sa tendance à esquisser des échéances qui sont probablement théoriquement possibles mais qui sont inévitablement en proie aux nombreux défis souvent rencontrés lors d'ambitieux projets aérospatiaux.

Pour l'instant, SpaceX a mis un peu moins de six mois pour passer de son premier lancement Starlink v0.9 à 60 satellites à son premier lancement Starlink v1.0 (Starlink-1). Si les horaires sont respectés, le deuxième lancement de Starlink v1.0 de SpaceX – Starlink-2 – prendra son envol environ six semaines après Starlink-1, tandis que Starlink-3 pourrait suivre seulement 1-2 semaines plus tard en janvier 2020.

Plusieurs satellites Starlink en orbite. (SpaceX – édité par Teslarati)

Tout cela pour dire que SpaceX se prépare parfaitement pour une moyenne de deux lancements Starlink par mois l'année prochaine, tant qu'il continuera d'annoncer de nouvelles missions toutes les 2-3 semaines. Même si SpaceX ne répond pas à cette ambition en raison d'un certain nombre d'obstacles techniques qui pourraient survenir l'année prochaine, 15 ou 20 lancements Starlink donneraient à la société une constellation Starlink plus de mille satellites forts.

Au cours des derniers mois, SpaceX a indiqué que Starlink aura besoin d'au moins 24 lancements dédiés – 1440 satellites – pour atteindre une couverture mondiale ininterrompue, tandis que seulement six lancements (300 satellites) pourraient permettre le service pour les clients du nord des États-Unis et du sud du Canada.

Le directeur de l'exploitation de SpaceX et le président Gwynne Shotwell pensent que la société peut commencer à servir ses clients dès la mi-2020, devenant finalement un fournisseur de services Internet (FAI) expérimenté en 2021. Avec près de 120 satellites déjà en orbite, si SpaceX peut gérer une moyenne de 1,5 à 2 lancements Starlink par mois en 2020, la constellation Internet haut débit aura une couverture quasi globale avant le début de 2021.

Pour l'instant, il semble que les premiers mois de la prochaine décennie seront remplis de lancements SpaceX Starlink, sans parler des lancements clients que la société a l'intention de compléter en plus de son propre manifeste interne.

