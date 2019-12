SpaceX s'approche du lancement des astronautes de la NASA après un jalon dans les essais de parachutes

SpaceX dit avoir terminé une campagne de test des parachutes de mise à niveau de Crew Dragon, atteignant un jalon que le PDG Elon Musk a récemment décrit comme une nécessité avant que le vaisseau spatial puisse être certifié pour lancer des astronautes de la NASA.

À partir de fin octobre 2019, SpaceX a lancé une vaste campagne de tests du système de parachute «Mark 3» de Crew Dragon récemment mis à niveau, effectuant plus d'une douzaine de tests consécutifs réussis en une seule semaine. SpaceX a commencé avec des tests à goulotte unique à contrainte élevée simulant des charges bien plus élevées que Crew Dragon ne pourrait jamais en montrer techniquement en vol, entraînant deux défaillances consécutives.

SpaceX a encore amélioré la conception avec le fournisseur Airborne Systems et a recommencé les tests, réussissant 10 tests à une goulotte consécutive en quelques jours. Immédiatement après que les tests individuels se soient terminés comme prévu, SpaceX a commencé les tests à plusieurs goulottes, simulant initialement la capacité de Crew Dragon à assurer un atterrissage en douceur et survivant même si l'un de ses quatre parachutes échoue complètement avant le splashdown.

L'équipe SpaceX a terminé 13 tests réussis d'affilée de parachutes Mark 3 améliorés pour Crew Dragon. Le test le plus récent a démontré la capacité du système de parachute à poser le vaisseau spatial en toute sécurité dans le cas peu probable où l'un des quatre parachutes principaux tomberait en panne. pic.twitter.com/VJzDeS8UAG – SpaceX (@SpaceX) 3 novembre 2019

Plus récemment, SpaceX a annoncé le 4 décembre qu'il avait terminé le 7e test de chute multi-chute consécutivement réussi, laissant trois tests supplémentaires à faire avant d'atteindre son objectif d'au moins 10 succès consécutifs.

Maintenant, un peu moins de trois semaines après ce 7e test, SpaceX a déclaré avoir terminé le 10e test de chute multi-chute des parachutes Mk3 améliorés de Crew Dragon, atteignant les objectifs provisoires fixés par le PDG Elon Musk et l'administrateur de la NASA Jim Bridenstine il y a seulement deux mois . En chiffres, depuis que Bridenstine a annoncé pour la première fois qu'il s'attendait à «jusqu'à 10 tests de chute d'ici la fin de l'année», SpaceX à lui seul a effectué au moins 20 tests consécutifs réussis au cours des huit dernières semaines, en moyenne plus d'un test tous les trois jours.

"Nous pourrions voir jusqu'à 10 tests de chute d'ici la fin de l'année et selon la façon dont les 10 prochains tests de chute se dérouleront, nous saurons combien de tests de chute supplémentaires nous allons ajouter."



Jim Bridenstine, 10 octobre 2019

Hier, l’équipe a achevé le 10e essai réussi de plusieurs goulottes dans une rangée de la conception améliorée du parachute Mark 3 de Crew Dragon – un pas de plus vers le lancement et l’atterrissage en toute sécurité @NASA astronautes pic.twitter.com/nfFjnKygB4 – SpaceX (@SpaceX) 23 décembre 2019

Comme Bridenstine l'a indiqué, cela ne garantit pas nécessairement que la NASA, SpaceX ou les deux entités décideront d'effectuer des tests supplémentaires, mais 20 tests de parachute consécutifs réussis sont un signe indéniable que les dernières mises à niveau de Crew Dragon portent leurs fruits. En termes plus simples, SpaceX et Crew Dragon devrait être plus proche que jamais de satisfaire aux exigences de la NASA pour certifier les vaisseaux spatiaux pour le vol spatial humain.

Avec un lancement et une récupération orbitaux réussis (y compris les parachutes) déjà à son actif, le prochain jalon de Crew Dragon – dont le lancement est prévu au plus tôt le (NET) le 11 janvier – est un test d'abandon en vol suborbital (IFA) qui servira techniquement de deuxièmes tests de récupération du système complet. Si ce lancement, cet abandon et cette éclaboussure d'urgence de l'océan Atlantique se déroulent comme prévu, il y a de très bonnes chances que la NASA ferme enfin les systèmes de parachute de SpaceX pour le premier lancement en équipage de Crew Dragon.

Le 13 novembre, SpaceX a réussi le démarrage statique des moteurs SuperDraco de Crew Dragon en prévision d’un test critique d’interruption en vol (IFA). (SpaceX)

À l'exception de Falcon 9, toutes les pièces du premier vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX sont visibles dans cette seule image. (Teslarati – Pauline Acalin)

Connu sous le nom de Demo-2, SpaceX a déclaré que le matériel Falcon 9 et Crew Dragon de la mission serait prêt à être lancé dès la fin décembre. Si le test IFA de Dragon et tout test de sous-système supplémentaire rencontrent des problèmes, le matériel Demo-2 ne sera bien sûr plus prêt en soi, mais si ces tests sont terminés sans problème, SpaceX a indiqué que le premier lancement d'astronaute de Crew Dragon pourrait suivre dès que possible comme février ou mars 2020.

La route vers le premier lancement humain de SpaceX a été longue et sinueuse, mais – à moins de calamité – le jalon semble, enfin, être bien à portée de main. Compte tenu des retards techniques ou liés à la paperasse de la NASA, il est extrêmement probable que les premiers astronautes de la NASA seront aux commandes d'un vaisseau spatial Crew Dragon au-dessus d'une fusée Falcon 9 dans moins de six mois.

