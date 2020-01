SpaceX se prépare à sacrifier Falcon 9 dans «Dragon Fire» pour lancer un test d’abandon

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

SpaceX se prépare activement pour son dernier test en vol sans équipage avec la capsule Falcon 9 et Dragon avant d’envoyer les premiers astronautes à la Station spatiale internationale (ISS). Dans de nombreux lancements de SpaceX, la société fait tout ce qu’elle peut pour récupérer la première étape du Falcon 9 pour la réutiliser, mais cela va sacrifier la fusée cette fois, le PDG de SpaceX et le showman accompli Elon Musk l’a décrite comme étant «détruite dans un incendie de dragon».

Ces derniers jours, SpaceX a livré son dernier vaisseau spatial Dragon à équipage au Kennedy Space Center Launch Complex 39. L’objectif du test final sera de démontrer que les moteurs SuperDraco de la capsule Dragon fonctionneront comme un système d’abandon en vol. La société a déjà montré que les moteurs SuperDraco peuvent arracher le vaisseau spatial Dragon du Falcon 9 au sol, mais l’interruption en vol sera le test ultime de ses capacités. La NASA n’impose pas ce test dans le cadre du programme Commercial Crew, mais SpaceX a de bonnes raisons de le faire.

La plupart des fusées avec des systèmes d’interruption en vol s’appuient sur des propulseurs à fusée solides pour faire le travail. Ces moteurs (comme les boosters latéraux de la navette spatiale et le prochain SLS) tirent à la poussée maximale jusqu’à ce qu’ils dépensent leur carburant et soient ensuite jetés. SpaceX a des plans pour des atterrissages propulsifs avec la capsule Dragon à l’avenir, il a donc conçu les moteurs SuperDraco pour être alimentés en liquide (hydrazine et tétroxyde d’azote). Cette décision a coûté cher à SpaceX lorsqu’une capsule Dragon a explosé l’année dernière lors d’essais au sol. Une enquête a révélé qu’une soupape qui fuyait alimentant le moteur avait permis au tétroxyde d’azote de s’accumuler dans le système de pressurisation à l’hélium. Cela a provoqué la défaillance du clapet anti-retour en titane, entraînant une explosion.

SpaceX vise actuellement un lancement le 18 janvier. Cependant, le vaisseau spatial Dragon n’atteindra pas l’orbite. Ce test est destiné à montrer que les moteurs SuperDraco peuvent réussir à éloigner le Dragon du Falcon 9 pendant la partie la plus difficile de la montée, connue sous le nom de Max Q.C’est le point auquel la vitesse et la pression atmosphérique se combinent pour créer la traînée la plus élevée sur les parties orientées au vent de la fusée. Si les moteurs SuperDraco peuvent faire exploser le Dragon à ce moment-là, il peut le faire à tout moment pendant le lancement.

Le noyau du Falcon 9 pour ce lancement porte la désignation B1046 – il s’agissait de la toute première variante Block 5 du Falcon 9 à voler. Musk dit que les ingénieurs de l’entreprise ont tenté de concevoir un moyen d’économiser le booster, mais il n’y avait tout simplement aucun moyen. Il a effectué trois vols en 2018, atterrissant après chacun, mais cette mission sera la dernière. SpaceX s’attend à ce que le booster soit gravement endommagé par le système d’abandon du lancement. Malgré la perte du B1046, ce test devrait ouvrir la voie au premier lancement en équipage de SpaceX dans les prochains mois.

