SpaceX signale un problème lors du test de parachute de Crew Dragon

WASHINGTON – SpaceX a déclaré le 24 mars que l’un des derniers tests de parachute pour son vaisseau spatial Crew Dragon avait mal tourné, un problème imputé à la configuration du test et pas un défaut avec les parachutes eux-mêmes.

Dans un communiqué, SpaceX a déclaré qu’il avait tenté d’effectuer un test de parachute en faisant tomber un article de test d’un hélicoptère. La société n’a pas décrit l’article de test, mais dans certains tests passés, elle a utilisé une maquette d’un vaisseau spatial Crew Dragon.

Cependant, l’article d’essai est devenu instable lorsque l’hélicoptère est monté. “Par prudence, et pour assurer la sécurité de l’équipage de l’hélicoptère, le pilote a retiré le déverrouillage d’urgence”, a déclaré SpaceX.

Parce que l’hélicoptère n’était pas encore en position pour le test, le système de parachute sur l’article de test n’était pas armé, “et en tant que tel, le système de parachute n’a pas déclenché la séquence de déploiement du parachute”, a déclaré la compagnie. L’article d’essai a été détruit mais personne n’a été blessé.

Bien que SpaceX ait connu des problèmes avec les tests de parachute dans le passé, y compris un échec de test en avril 2019, la société a déclaré que les parachutes n’étaient pas en faute dans ce test car ils n’ont jamais été activés. “Bien que l’article de test ait été perdu, il ne s’agissait pas d’une défaillance du système de parachute”, a expliqué l’entreprise.

Avant cet incident, la société avait rapporté une série de succès d’une nouvelle conception de parachute Mark 3 visant à améliorer leur sécurité. En décembre, SpaceX a annoncé avoir réalisé 10 tests «multi-chute» consécutifs réussis de la conception de Mark 3, une étape importante que la NASA et SpaceX avaient annoncé en octobre qu’elle espérait atteindre d’ici la fin de l’année.

Lors d’une conférence de presse au Kennedy Space Center le 6 mars avant le lancement d’une mission Dragon cargo, Hans Koenigsmann, vice-président de la construction et de la fiabilité des vols de SpaceX, a déclaré que la société avait «presque terminé» les tests de parachutage de Crew Dragon.

“Nous avons convenu de trois tests supplémentaires, et l’un d’eux a en fait été effectué il y a deux jours, nous avons donc deux tests supplémentaires à effectuer”, a-t-il déclaré. Pour ces tests, l’accent a été mis sur les «cas d’angle» qui mettent l’accent sur les parachutes.

«Nous avons une série de tests extrêmement importante derrière nous», a-t-il déclaré. «Nous avons transformé quelque chose qui nous préoccupait il y a quelque temps en un programme de test très réussi.»

SpaceX n’a ​​pas révélé dans sa déclaration si cet incident impliquait le premier ou le deuxième des deux tests restants auxquels Koenigsmann faisait référence, et comment cela affecterait les préparatifs finaux de la mission Demo-2 Crew Dragon. Ce vol, actuellement prévu de la mi-fin à la fin mai, enverra les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley à la Station spatiale internationale et marquera le premier vol orbital en équipage depuis le sol américain depuis le retrait de la navette spatiale en 2011.

“La NASA et SpaceX travaillent ensemble pour déterminer le plan de test à venir avant la deuxième mission de démonstration de Crew Dragon”, a déclaré la société.

La NASA a déclaré plus tôt le 24 mars qu’elle aurait des représentants du programme d’équipage commercial sur l’enquête de SpaceX sur un arrêt prématuré du moteur lors d’un lancement de Falcon 9 le 18 mars. L’agence a déclaré qu’elle prévoyait toujours un lancement en mai de la mission Demo-2, mais «Ajusterait la date en fonction de l’examen des données, le cas échéant» de cette enquête.