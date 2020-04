SpaceX testera le «pare-soleil» Starlink pour réduire la luminosité

WASHINGTON – Le chef de la direction de SpaceX, Elon Musk, a déclaré le 27 avril qu’il espérait tester une nouvelle façon de réduire la luminosité des satellites Starlink de la société lors du prochain lancement de la mégaconstellation à large bande.

Dans un briefing à un comité travaillant sur le prochain relevé décennal d’astrophysique, Musk a déclaré que l’expérimentation «VisorSat», ainsi qu’une nouvelle approche pour orienter les satellites Starlink lorsqu’ils élèvent leurs orbites, devraient répondre aux préoccupations soulevées par les astronomes que la constellation Starlink pourrait interférer avec leurs observations.

“Nos objectifs, en général, sont de rendre les satellites invisibles à l’œil nu dans une semaine, et de minimiser l’impact sur l’astronomie, en particulier afin de ne pas saturer les détecteurs de l’observatoire et empêcher les découvertes”, a déclaré Musk.

SpaceX a d’abord tenté de résoudre le problème de luminosité avec un «DarkSat» expérimental inclus dans un lot de satellites Starlink lancé en janvier. Le satellite a utilisé ce que la société a décrit comme des traitements expérimentaux d’assombrissement sur des surfaces réfléchissantes, comme ses antennes, dans le but de réduire la quantité de lumière solaire qu’il réfléchit et ainsi de l’assombrir.

Bien que DarkSat ait montré une certaine promesse, apparaissant environ une magnitude plus sombre que les satellites Starlink non traités, la société évolue dans une direction différente. “Nous avons trouvé une option qui est encore meilleure que cela, qui consiste essentiellement à donner des nuances aux satellites”, a-t-il déclaré.

Musk et d’autres de SpaceX ont déjà discuté d’un parasol qu’ils ont comparé à un parasol qui se déploierait à partir d’un satellite, gardant les antennes dans l’ombre. Musk, lors de la réunion du comité, a décrit un concept appelé VisorSat qui déploierait des panneaux, comme des pare-soleil montés sur un pare-brise de voiture, pour bloquer le soleil.

“Nous avons une mousse radio-transparente qui se déploiera presque au moment où le satellite sera libéré, et elle empêche le soleil d’atteindre les antennes”, a-t-il déclaré. “Ce sont des pare-soleil, essentiellement: ils se déplient et bloquent le soleil et empêchent les reflets.” Il a prédit que les visières auraient un «effet massif» sur la luminosité des satellites.

SpaceX prévoit de tester VisorSat lors du prochain lancement Starlink de la société. “C’est un peu un défi, mais c’est notre objectif”, a-t-il déclaré. Il n’a pas précisé combien de satellites seraient équipés de visières, ni quand le lancement était prévu. SpaceX a effectué des lancements Starlink au rythme d’au moins un par mois jusqu’à présent cette année, le plus récemment le 22 avril.

Un deuxième effort concerne la luminosité des satellites lorsqu’ils lèvent leur orbite après le lancement. Musk a déclaré que les satellites semblaient brillants en raison de l’orientation des panneaux solaires, qui sont alignés différemment pendant l’élévation de l’orbite qu’une fois sur leur orbite opérationnelle.

Dès cette semaine, Musk a déclaré que SpaceX essaierait un «rouleau d’orientation» pour changer l’alignement des panneaux solaires par rapport à la Terre, réduisant ainsi la quantité de lumière solaire réfléchie par le sol. “Les premières indications indiquent que cela aura un effet significatif sur la luminosité pendant l’élévation de l’orbite”, a-t-il déclaré. «Les satellites seront nettement moins visibles depuis le sol.»

Les mesures prises par SpaceX sont intervenues après des mois de discussions avec des astronomes, qui s’inquiétaient des effets qu’une astronomie complète de satellites Starlink – environ 12.000 selon les plans actuels, avec des propositions pour jusqu’à 30.000 autres – aurait sur l’astronomie. La situation préoccupait particulièrement les télescopes opérant avec de larges champs de vision, comme l’Observatoire Vera Rubin en construction au Chili, où les satellites Starlink seraient visibles dans une grande partie des images prises chaque nuit.

Dans une présentation distincte au comité plus tôt dans la journée, Tony Tyson, scientifique en chef de l’Observatoire Rubin, a déclaré que la luminosité des satellites Starlink non modifiés provoquerait une «diaphonie non linéaire» ou des artefacts d’image graves dans la caméra de l’observatoire. “Nous nous retrouverions avec toutes ces fausses pistes, fausses galaxies, etc., dans nos données, nuisant à la science”, a-t-il déclaré.

SpaceX a déjà fait des progrès en obscurcissant les satellites, avec des satellites plus récents d’une magnitude plus sombre que les satellites originaux «v0.9» lancés en mai 2019, même sans les traitements d’assombrissement utilisés sur DarkSat. Si les satellites peuvent être rendus environ deux fois plus sombres que DarkSat, Tyson a déclaré qu’une technique pour corriger la diaphonie non linéaire peut fonctionner, bien qu’elle soit gourmande en ordinateur et ne corrige pas la séquence d’origine laissée sur les images par les satellites qui passent.

Les nouvelles approches ne régleront pas le problème de la luminosité des satellites Starlink existants, mais Musk a déclaré que leur durée de vie est limitée. Il a estimé que la génération initiale de satellites sera désorbitée dans environ trois à quatre ans pour faire place à des satellites améliorés. “Nous aurons juste une capacité de débit beaucoup plus grande avec la version deux” des satellites Starlink, a-t-il déclaré.

Bien que la présentation du comité et la discussion qui a duré plus d’une heure aient porté sur Starlink, il a été question du rôle que SpaceX pourrait jouer dans le soutien de l’astronomie spatiale, qui n’est pas affectée par Starlink ou d’autres mégaconstellations.

“Je suis très enthousiasmé par l’avenir des télescopes spatiaux qui pourraient être très grands”, a-t-il déclaré. Il a mentionné Starship, le système de lancement réutilisable de nouvelle génération de la société, qui commencera des vols réguliers «Je pense que dans quelques années», a-t-il promis. «Il permet aux télescopes spatiaux d’être transportés sur orbite à un coût probablement d’un ordre de grandeur inférieur à celui du passé.»

“Je suis assez intéressé à essayer de comprendre comment aider à lancer et éventuellement à construire un grand observatoire dans l’espace”, a-t-il déclaré, proposant de rencontrer des astronomes pour discuter des concepts de mission. “Comme un imageur de planète ou quelque chose comme ça.”